Остров Русский может попасть под международные санкции

Острову пишут уже четвертый вариант и очень спорный развития, до этого все грандиозные планы терпели крах

Специальные административные районы (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининградской области, где будет введен особый налоговый режим для компаний из офшоров, заработают осенью 2018 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом заявил журналистам глава российского Минэкономики Максим Орешкин. «Этот режим будет активирован в сентябре-октябре»,— цитирует ТАСС министра.

По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Виктора Пинского, приток инвестиций в САР на островах Октябрьский и Русский может превысить $1 млрд, пишет «Коммерсант».

16 июня правительство России дало положительное заключение на законопроект, устанавливающий особый налоговый режим для компаний из офшоров, которые перерегистрируются в САР. В отзыве уточняется, что такие условия налогообложения целесообразно сохранить на период не менее 10 лет.

«Коммерсант» напоминает, что проект закона был разработан для уточнения налогового режима для международных холдинговых компаний, зарегистрированных в порядке континуитета, и иностранных организаций, признаваемыми налоговыми резидентами России в зонах САР.

По данным же «Коммерсанта», план превращения Русского в офшор разработан юристами Сколково, ВШЭ, двух российских юркомпаний и АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований» (ЦМСПИ) — и предназначен не для репатриации капиталов компаний, попавших под санкции, а для замещения стандартных офшоров, используемых российским и международным бизнесом, в том числе для регистрации судов и самолетов.

В действующем виде, считают эксперты газеты, режим офшора вряд ли может быть полезен уже подсанкционным структурам или для репатриации капиталов, его основное назначение — непрозрачность собственности в SPV-компаниях при рисках утечки информации из «старых» офшоров. Впрочем, САР для МПК, строго говоря, не нужен вообще, риск же проекта очевиден — в случае полной непрозрачности и отказа РФ от информационного обмена по банковским операциям МПК оба САР с большой вероятностью будут объявлены черными офшорами в понимании FATF, ОЭСР и ЕС. Возможность помещения в САР структур подсанкционных лиц лишь увеличит этот риск — маловероятно, чтобы США и ЕС не воспользовались шансом разом репрессировать всех обитателей САР, что лишит использование МПК любого смысла, кроме участия в экономическом развитии островов Русский и Октябрьский под контролем российской власти.

Фото Андрея САВИНА.