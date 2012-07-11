Финансирование строительства объектов саммита АТЭС превышено в 4,6 раза

Это в 4,6 раза больше, чем предполагалось в первоначальной редакции. Таковы промежуточные результаты проверки целевого и эффективного использования государственных средств, выделенных на проектирование и строительство объектов саммита АТЭС, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Превышение удивительно, если вспомнить, что в кризис 2008 года первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ недоумевал по поводу стоимости стройматериалов в Приморье: везде по стране они дешевели, у нас цена увеличивалась. Так, агентство deita.ru писало: «В период кризиса стоимость стройматериалов значительно упала во всех регионах, в том числе и на Дальнем Востоке. Бетон подешевел почти на 40 %, арматура - более чем на 50 %. В Приморье же цены остались прежними». Общеизвестно, что правительство, озабоченное дороговизной строек во Владивостоке и Сочи, вводило нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок ценообразования в строительстве. В 2009 году Сергей СТЕПАШИН, проверивший стройки АТЭС, напомнил, что после проверки его ведомством строительства моста через Босфор Восточный было сэкономлено 62 млн. рублей. «Еще 7 млрд рублей будут сэкономлены за счет снижения стоимости строительных материалов», - считал тогда Сергей Степашин…

Однако за три-четыре года утекло много воды, и образовалась цифра 679,3 млрд рублей. Но вместе с тем, как отмечает Счетная палата, при значительных объемах выполненных работ отмечается рост неосвоенных средств. Так, по состоянию на 1 июня 2012 года, исполнителями работ не освоено 40,6 миллиарда рублей (6,3% общего объема перечисленных средств). Несмотря на опережающее финансирование, некоторые объекты отстают от графиков строительства до 8,3 месяца. Есть трудности и с оформлением земельных отношений и прав собственности на объекты недвижимости.

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".