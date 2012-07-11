НК «Альянс» сделала Владивостоку «зеленый» подарок

Будничным пятничным утром накануне Дня рождения приморской столицы около 30 сотрудников НК «Альянс» во главе с генеральным директором ОАО «Приморнефтепродукт» Дмитрием МАСЛОВСКИМ собрались в районе остановки транспорта «Чайка» - недалеко от принадлежащей компании АЗС №2 - для того чтобы благоустроить и озеленить ближайший сквер.

Выбор места для «зеленого десанта» неслучаен. Этот спальный район из-за проходящей рядом трассы очень загазован, а сквер, заметно поредевший после холодной зимы, просто жизненно необходим жителям улицы Калининской. Именно поэтому его озеленение приобрело социально-значимый оттенок.

- Оставшись минувшей зимой без снежного покрова, часть кустарников элементарно вымерзла, а оставшиеся засохли весной, которая также не баловала осадками. Мы решили попытаться реанимировать сохранившиеся растения и высадить новые, - пояснила администратор-озеленитель административно-хозяйственной службы ОАО «Приморнефтепродукт» Евгения КАМЕНЕВА. – Посоветовавшись с профессионалами, приобрели сорта кустарников, которые уже росли в этом сквере: японские спиреи и декоративный пузыреплодник гармонично дополняют друг друга, а главное, отлично переносят загазованный воздух, засуху и мороз. К слову, высадкой саженцев наша акция не ограничится. Операторы ближайшей АЗС будут самостоятельно за ними ухаживать и даже собираются попробовать себя в роли садовников, освоив фигурную стрижку, тем самым проявив креатив в садово-парковом искусстве.

Этим саженцам еще только предстоит стать украшением сквера, но уже сегодня более сотни кустов, слившихся с подстриженным газоном в сплошное зеленое покрывало, радуют глаз жителей района.

- Сначала я подумала, что до нашего сквера наконец-то дошли руки у районных властей, - признается жительница улицы Калининской Зинаида КУЛЕШОВА. – И каково же было мое удивление, когда узнала, что заботу проявило коммерческое предприятие. Приятно, что бизнес сегодня думает не только о получении прибыли, но и о том, чтобы сделать что-то полезное для той территории, на которой работает.

- Сегодня я отчетливо поняла: для того чтобы Владивосток превратился в город-сад, необходимо только твое собственное желание и немного времени, чтобы посадить на пустующем участке земли несколько саженцев, - говорит экономист по планированию ОАО «Приморнефтепродукт» Анна КОРЫСТЫЛЕВА.

Не отставал от коллег и генеральный директор Дмитрий Масловский, переодевшийся в униформу НК «Альянс» и взявший в руки лопату.

- Подобные мероприятия стали для предприятия доброй традицией, - рассказывает Дмитрий Владимирович. - Впервые мы занялись озеленением города три года назад, когда готовились к 150-летию Владивостока. Нам понравилось, и теперь мы ежегодно вносим посильный вклад в то, чтобы нашему автомобильному городу легче дышалось. Тем более, что такие коллективные мероприятия приносят массу положительных эмоций, а осознание того, что мы делаем полезное и нужное дело, еще и отлично сплачивает персонал.

Действительно, это далеко не первая экологическая акция НК «Альянс» в Приморье. Ранее совместно с администрацией Владивостока сотрудники компании озеленили аллею на Второй Речке, затем - территорию в районе Академгородка и сквер в Уссурийске. Нынешний подарок также добавил городу свежих и сочных зеленых красок.

- Если каждый из нас, живущих в городе, будет чувствовать перед ним определенную ответственность и ощущать потребность поделиться частицей своего труда на его благо, Владивосток разительно преобразится, - уверен заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Приморнефтепродукт» Олег ПАНКЕВИЧ. - Поэтому считаю участие в подобных акциях своей гражданской и человеческой обязанностью. К тому же, совместный физический труд сплачивает коллектив и дает ощущение локтя, команды.

И кто знает, может быть, в следующий раз к десанту НК «Альянс» присоединятся друзья и партнеры или вовсе случайные прохожие? Ведь каким будет завтра приморской столицы, насколько легко в ней будет дышать и комфортно работать, зависит от каждого из нас.

Дарина СУШЕНЦОВА, «Золотой Рог».