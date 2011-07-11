Завершены работы по прокладке высоковольтного подводного кабеля через пролив Босфор Восточный

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети (МЭС) Востока – завершил прокладку высоковольтного подводного кабеля через пролив Босфор Восточный. Всего проложено четыре длины трехфазного силового кабеля 220 кВ.

Кабельный переход через пролив является составной частью линии электропередачи 220 кВ Зеленый угол – Русская, строительство которой ведется в рамках инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и Федеральной целевой программы «Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Данная линия предназначена для электроснабжения потребителей Владивостока, включая электроснабжение объектов саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 2012 г.

Как писал "ЗР", работы по прокладке подводного кабеля, изготовленного на заводе японской компании JPS, были начаты 4 июня. В настоящее время в месте выхода кабеля на сушу на острове Русский завершаются подготовительные работы по монтажу муфт, которые соединят подводный и наземный кабели. Стыковку сухопутного и подводного кабеля планируется закончить в сентябре. Полностью завершить работы по строительству линии электропередачи 220 кВ Зеленый угол - Русская намечено в декабре 2011 года.

Кроме линии электропередачи 220 кВ Зеленый угол – Русская, Федеральная сетевая компания в рамках Федеральной целевой подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» ведет строительство подстанций 220 кВ Русская, Зеленый угол и Патрокл, а также двух линий электропередачи 220 кВ общей протяженностью более 100 км. В 2010 году введена в эксплуатацию подстанция 220 кВ Аэропорт и включена в транзит линии электропередачи 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Владивосток.

МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км с населением 4,8 млн человек. В эксплуатации филиала находится 72 подстанции 220-500 кВ общей трансформаторной мощностью 12 680 МВА и более 12,5 тысячи км линий электропередачи 220-500 кВ.

ОАО «ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru) образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В ОАО «ФСК ЕЭС» работает 23,5 тыс. сотрудников.