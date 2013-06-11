Во Владивосток москвичи понаехали…

В Приморье побывала делегация представителей малого и среднего бизнеса

Представители московского малого и среднего бизнеса посетили Владивосток в рамках акции «Бизнес-марафон 2013», в котором оказались задействованы не только без малого 50 регионов России, но и ряд зарубежных стран. Правда, приморских бизнесменов ни масштаб действа, ни предложения, с которыми приехали москвичи, похоже, не сильно впечатлили.

Владивосток сегодня в тренде. Представители московского бизнеса уже не первый год интересуются перспективами Приморского края. Но в основном это касается крупных компаний и корпораций. А в этот раз город посетила делегация представителя малого и среднего бизнеса Москвы. Заявленная цель мероприятия - поиск деловых партеров.

Владивосток стал шестым городом на пути следования команды «Бизнес-марафона 2013». А всего делегация посетит 46 городов России, а так же побывает в Белоруссии, Армении, Казахстане и на Украине.

«Сегодняшняя встреча поможет предпринимателям Москвы найти партнеров в лице предпринимателей Дальнего Востока, и предпринимателей Владивостока в частности. Тем самым бизнес получит расширенную возможность продвигать свою продукцию, услуги и представлять себя на территории нашей огромной страны. Я надеюсь, такая готовность к сотрудничеству будет принята со стороны предпринимателей города Владивостока», - поделился в начале деловой встречи своими планами Дмитрий КНЯЗЕВ, заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Основным приоритетом правительства Москвы в деловой сфере Дмитрий Князев назвал повышение компетенции и конкурентоспособности бизнеса.

Изначально в проекте участвовали более 40 столичных бизнес-структур. Из них, по результатам проводимых в ходе подготовки визита встреч-презентаций, в состав делегации было отобрано 23 компании, по мнению организаторов представляющие наибольший интерес со стороны владивостокского бизнеса. Таким образом, во Владивосток прибыли представители компаний, занятых в производстве систем водоочистки, оборудования для промышленных производств, строительных и лакокрасочных материалов, канцелярских товаров и товаров для детей, косметики и биологически активных добавок, мужской и женской одежды и обуви, мебели, продуктов питания, товаров для туризма и спорта, товаров для дома и сада, ювелирной продукции и так далее.

Проект «Бизнес-марафон 2013» реализуется по инициативе департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, содействие проекту оказали и местные власти. Елена РОМАШКО, заместитель директора департамента экономики Приморского края, отметила открывшиеся на Дальнем Востоке перспективы для предпринимателей Москвы.

«У нас в последние годы появилась та инфраструктура, которая привлекательна не только для жителей города, но и для бизнеса. Конечно, не так, как хотелось бы, но у нас развивается промышленность. В то же время наши предприниматели имеют более устойчивые связи с соседями из Азиатско-Тихоокеанского региона. Приморский бизнес активно сотрудничает и с китайскими предприятиями, и с южно-корейскими, но в то же время имеет мало возможностей выхода на наши российские предприятия, которые находятся в центре нашей огромной страны. На это, конечно же, влияет протяженность, которая отдаляет нас не только по расстоянию, но и по времени. Это сказывается на бизнесе, и сегодня очень важно восстанавливать межрегиональные связи, которые позволят в режиме онлайн общаться, посещать мероприятия и обмениваться опытом», - заявила Елена Ромашко.

Евгений ПАВЛЮК, заместитель директора департамента промышленности и транспорта Приморского края, подчеркнул тот факт, что администрация Приморского края всегда поддерживала и поддерживает подобные начинания, и отметил, что без развития бизнеса ни о каком развитии региона речи быть не может. Евгений Павлюк озвучил те предприятия, которыми может по праву гордиться Приморье.

«Приморский край – это, прежде всего, морские ворота страны, и поэтому, предприниматели должны ориентироваться на эту специфику региона. Завод по производству бытового электрооборудования, на сегодняшний день развиваются судостроительные заводы и ремонтная промышленность, в серьезной реконструкции находятся порты действующие, планируется строительство новых. Эти задумки скомпонованы в региональные программы. Недавно восемь местных проектов вошло в федеральную программу», - с гордостью рассказал о местном предпринимательстве Евгений Павлюк.

Предпринимателей же города Владивостока, пришедших на встречу, интересовали более земные вопросы. А именно, что предприниматели Москвы могут предложить местным представителям малого и среднего бизнеса. Сколь-либо адекватных ответов они так и не получили. Многие местные бизнесмены вообще скептически отнеслись к налаживанию связей с московским бизнесом. Главной проблемой здесь становится логистика. Гораздо проще налаживать отношения с производственными предприятиями в Китае и Южной Корее, чем с далекой Москвой. Это трудно и дорого. Да и соседи из стран АТР гораздо сговорчивые своих, столичных, отмечают местные бизнесмены. На эти вопросы, которые были озвучены на «Бизнес-марафоне», никто так и не дал внятного ответа. Проблемы есть, констатировали гости, но, как их решить, похоже, никто не знает.

Второй день встречи был посвящен непосредственным визитам в компании города Владивостока для оценки производственных и коммерческих возможностей и обсуждения деталей сотрудничества. Также был проведен технологический тур на производственные предприятия региона с целью обмена опытом и налаживания производственной кооперации. Будет ли от всего этого результат, покажет время.

Надежда САВИНЫХ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.