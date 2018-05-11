Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
Компания бьет рекорды экономической эффективности
ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) продолжает наращивать обороты - на фоне рекордного грузооборота в первом квартале 2018 года стивидор получил 946,276 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Выручка ВМТП в первом квартале выросла на 46% и составила 2,390 млрд рублей.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ВМТП в первом квартале 2018 года увеличил перевалку в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2,4 млн тонн грузов различной номенклатуры. Это исторический максимум квартальной перевалки стивидора.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»
Ежегодная пропускная способность Владивостокского морского торгового порта достигает 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнеры). В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с восьмью странами мира, а также регионами Дальнего Востока России. На данный момент 65,8275% акций ПАО «ВМТП» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, на 50% принадлежит ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания группы FESCO). Еще 28,458% владеет ООО «Национальная контейнерная компания» (Москва).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ВМТП.
Новости тематики
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Дальневосточное морское пароходство пытается атаковать компания из Санкт-Петербурга
- FESCO назвала провокацией информацию о возможном банкротстве Дальневосточного морского пароходства
- Стало известно, кто контролирует аэропорт "Владивосток"
- Пять лет исполняется Клубу молодых предпринимателей во Владивостоке
- Защита от современных угроз
- Корейская компания намерена построить во Владивостоке рыбный рынок
- Судебные дела "семьи Пушкарева" легли на плечи нового мэра Владивостока
- Дальневосточное морское пароходство ждут серьезные перемены
Новости раздела
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Дальневосточное морское пароходство пытается атаковать компания из Санкт-Петербурга
- Остров Русский отдадут китайским инвесторам
- FESCO назвала провокацией информацию о возможном банкротстве Дальневосточного морского пароходства
- Стало известно, кто контролирует аэропорт "Владивосток"
- Пять лет исполняется Клубу молодых предпринимателей во Владивостоке
- Защита от современных угроз
- Уникальный рыбный рынок откроется через полтора года во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Полпред Юрий Трутнев потребовал уволить пятерых приморских чиновников
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Будущим пенсионерам подложили одну большую свинью
- Китай обдирает приморский бизнес как липку
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
- Президент Путин подписал очень важный указ
- Баррель сорвался с цепи
- "В-Лазерное" шоу
- Владивосток может обрести первого европейского побратима
- В строю Бессмертного полка