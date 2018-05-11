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Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги

11 Мая 2018, 17:49 | Владивосток

Компания бьет рекорды экономической эффективности

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) продолжает наращивать обороты - на фоне рекордного грузооборота в первом квартале 2018 года стивидор получил 946,276 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года,  сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Выручка ВМТП в первом квартале выросла на 46% и составила 2,390 млрд рублей.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ВМТП в первом квартале 2018 года увеличил перевалку в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2,4 млн тонн грузов различной номенклатуры. Это исторический максимум квартальной перевалки стивидора.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

Ежегодная пропускная способность Владивостокского морского торгового порта достигает 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнеры). В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с восьмью странами мира, а также регионами Дальнего Востока России. На данный момент 65,8275% акций ПАО «ВМТП» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, на 50% принадлежит ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания группы FESCO). Еще 28,458% владеет ООО «Национальная контейнерная компания» (Москва).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ВМТП.

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Теги: порт  прибыль  вмтп  перевалка 



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