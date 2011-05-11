Администрация гражданских аэропортов объявила конкурс на строительство вертодрома на о. Русский

Вертодром на острове Русский планируется ввести в строй в начале 2012 года

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» объявило конкурс на строительство вертодрома, который предполагается возвести к саммиту АТЭС-2012 на острове Русский во Владивостоке.

Как сообщили «ФедералПресс» 10 мая в пресс-службе Администрации гражданских аэропортов, максимальная цена контракта с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) составляет около 210 млн рублей.

«Подведение итогов состоится 10 июня, – сообщили в пресс-службе. – Вскрытие конвертов с заявками – 6 июня. Максимальный срок выполнения работ с момента заключения договора строительного подряда не должен превышать 200 дней, минимальный – 150 дней. В обязанности победителя конкурса входит подготовка строительного участка, общие строительные работы, монтаж оборудования».

Согласно конкурсной документации площадь взлетно-посадочной полосы и перрона вертодрома составит 0,85 га, площадки ожидания, проезды, переходно-скоростные полосы, а также укрепленные обочины – еще 1,27 га. В рамках подготовки к строительным работам предполагается вырубить около 4,7 тыс. деревьев лиственных пород.

Как сообщал «ФедералПресс», 6 апреля губернатор Приморского края Сергей Дарькин утвердил проект вертодрома к саммиту АТЭС на острове Русский, который планируется построить за счет федерального бюджета до июня 2012 года. Площадка для приема вертолетов будет оборудована всеми необходимыми средствами для управления воздушным движением, взлета и посадки вертолета. Помимо этого здесь разместится автопарковочная зона, место для пожарной машины и будет построена новая подъездная дорога. Вертодром предполагается использовать для пассажирских перевозок, в том числе – делегаций на саммит АТЭС, а также для обеспечения перевозок специалистов санитарной авиации и МЧС. Разработка проекта осуществлялась при участии проектного института ОАО «Дальаэропроект».