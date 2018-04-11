В Приморье скончался известный бизнес-консультант

Евгений Тушкин был широко известен в деловой среде региона как профессионал своего дела

Во Владивостоке скончался Евгений Тушкин – известный бизнес-консультант. Об этом редакции сообщили его друзья.

Евгений Тушкин окончил Московский институт электронной техники – физико-технический факультет и Московский государственный университет – факультет психологии.

В эргономике с 1976 года, когда создал в Министерстве электронной промышленности отраслевую лабораторию эргономической оптимизации основного производства. Далее из лаборатории создал и возглавил отраслевой отдел социологии, психологии и эргономики. Руководитель 35 НИР (научно-исследовательских работ) и ОКР (опытно-конструкторских разработок) по всем аспектам человеческих факторов эффективности труда, производства и управления в микроэлектронном производстве.

С 1990 года после ликвидации министерства создал и возглавил Научно–методический центр «Человеческие факторы», с 1992 года вице – президент Ассоциации прикладной эргономики.

Соучредитель и член Ассоциации консультантов по управлению и организационному развитию при Академии народного хозяйства. Член российской Ассоциации Деминга (управление качеством), член Академии качества.

С 1990 года провёл около 150 внутрифирменных сессий проектирования в различных организациях по всей стране и около 200 открытых семинаров в Москве.

Жизненное кредо (из его книги «Особенности национальной работы»): большой опыт анализа и оптимизации советского, а затем и «свободного» российского труда, производства и управления позволяет утверждать, что принципиальная не конкурентоспособность, неэффективность, не качественность, дороговизна российского труда, производства и управления – есть результат принципиального (на уровне менталитета) отрицания человеческих факторов, человекоориентированности на фундаментальном уровне, на уровне концепции деятельности. «Русскость» (и так сойдёт) – всегда побеждает методологические основы проектирования эффективной деятельности. Многие годы «проповедничества» в области человеческих факторов, убедили, что не можем, даже если очень захотим. В СССР так и не была освоена, скорее даже дискредитирована Научная Организация Труда (НОТ), так и не освоено ни в одной (даже в ВПК) отрасли эргономическое проектирование изделий и производственных процессов. Организационное развитие в его рыночном понимании – совершенствование организации на основе человекоориентированного проектирования всех функций и процедур, ради повышения конкурентоспособности в советские времена не имело смысла, а сейчас чаще отрицается даже на словах и тотально на деле. Беда в том, что в России нет бизнесов, как инвестиционно привлекательных товаров, а есть лишь промыслы. Ни одна организация инвестиционно не привлекательна, потому что не инвестируется изнутри самими сотрудниками, поскольку нет внутрифирменного предпринимательства, без которого невозможно построение системы управления качеством, без которой невозможно построение качественной организации.

Издательская компания "Золотой Рог" выражает искренние соболезнования родным и близким.