Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток: Мэр-филантроп Пушкарев рушит семейный бизнес?
Как стало известно «ЗР» из собственных источников, ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» может прекратить отгрузку асфальтобетона на строительство и реконструкцию дорог Владивостока – это связано с долгом МУП «Дороги Владивостока» перед предприятием, размер которого уже превышает 550 млн рублей. Напомним, что ВБЩЗ является аффилированной структурой ООО «Востокцемент», которое возглавляет родной брат нынешнего мэра Владивостока Андрей ПУШКАРЕВ.
Предприятие, последние два года исправно поставлявшее асфальт для нужд города, поставлено перед дилеммой – продолжать ли еще один сезон «благотворительных» поставок, ведь по бумагам - завод с чистой прибылью, а по факту - оплаты нет. В то же время за отгруженную продукцию предприятием выплачиваются текущие НДС и другие налоги. А перспективы возвращения долгов туманны – никаких гарантий и сроков возврата долгов. Не подавать же в арбитражный суд на мэра Пушкарева?!
По сути дела, бизнес оказался заложником политической деятельности старшего брата, главы города. Теоретически, город может покупать асфальт у любого из трех имеющихся производителей асфальта, но по факту отпускать товар в долг готов только один – тот, на которого действующий мэр может оказать влияние, пусть и неформально. Фактически за счет семейного бизнеса Игорь Пушкарев кредитует казну Владивостока. Такой альтруизм действующего главы Владивостока вызывает недоумение еще и потому, что велика вероятность, что эти полмиллиарда рублей могут быть в результате просто списаны, то есть «подарены» городу. Тут же возникает вопрос, что было бы, если бы городом руководил человек, никак не связанный со строительным бизнесом. Кстати, известно, что трудности сейчас испытывает и другой крупный игрок строительного бизнеса – «Примавтодор», до недавнего время, по слухам, поддерживаемый прежним губернатором края.
Впрочем, администрация Владивостока задолжала и другим подрядным организациям на ремонте муниципальных объектов. По сведениям «ЗР», полтора десятка строительных организаций ждут, когда город рассчитается за выполненные по программе «Морской фасад Владивостока» работы. Да вот беда, за перечисленные, как всегда, поздней осенью, средства из краевого бюджета подрядчики, конечно, отчитаться не успели – тендер, контракты «съели» полсезона. В итоге, согласно Бюджетному кодексу, город вернул средства в краевую казну и больше их не увидел. А договора и выполненные работы остались без финансирования. Правда, мэр заверил строителей, что «не кинет», - они ждут.
Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Стало известно, кто будет строить ВКАД и новые мосты во Владивостоке
- У Золотого и низководного мостов во Владивостоке нашелся хозяин
- Власти Владивостока пригрозили бизнесменам законом
- Ситуация с Золотым мостом во Владивостоке попала в прицел властей края
- Во Владивостоке компания "Техноторг" при обслуживании повредила конструкцию Золотого моста
- Компания "Техноторг" ответит в суде за коллапс на Золотом мосту во Владивостоке
- Во Владивостоке ВКАД могут сделать платной
- Новую дорогу на Находку будет строить компания, строившая мосты Владивостока
- Дороги Владивостока частично закатают в бетон
- "Примавтодор" может уйти от банкротства не раньше 2014 года
Новости раздела
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо