Владивосток: Мэр-филантроп Пушкарев рушит семейный бизнес?

Как стало известно «ЗР» из собственных источников, ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» может прекратить отгрузку асфальтобетона на строительство и реконструкцию дорог Владивостока – это связано с долгом МУП «Дороги Владивостока» перед предприятием, размер которого уже превышает 550 млн рублей. Напомним, что ВБЩЗ является аффилированной структурой ООО «Востокцемент», которое возглавляет родной брат нынешнего мэра Владивостока Андрей ПУШКАРЕВ.

Предприятие, последние два года исправно поставлявшее асфальт для нужд города, поставлено перед дилеммой – продолжать ли еще один сезон «благотворительных» поставок, ведь по бумагам - завод с чистой прибылью, а по факту - оплаты нет. В то же время за отгруженную продукцию предприятием выплачиваются текущие НДС и другие налоги. А перспективы возвращения долгов туманны – никаких гарантий и сроков возврата долгов. Не подавать же в арбитражный суд на мэра Пушкарева?!

По сути дела, бизнес оказался заложником политической деятельности старшего брата, главы города. Теоретически, город может покупать асфальт у любого из трех имеющихся производителей асфальта, но по факту отпускать товар в долг готов только один – тот, на которого действующий мэр может оказать влияние, пусть и неформально. Фактически за счет семейного бизнеса Игорь Пушкарев кредитует казну Владивостока. Такой альтруизм действующего главы Владивостока вызывает недоумение еще и потому, что велика вероятность, что эти полмиллиарда рублей могут быть в результате просто списаны, то есть «подарены» городу. Тут же возникает вопрос, что было бы, если бы городом руководил человек, никак не связанный со строительным бизнесом. Кстати, известно, что трудности сейчас испытывает и другой крупный игрок строительного бизнеса – «Примавтодор», до недавнего время, по слухам, поддерживаемый прежним губернатором края.

Впрочем, администрация Владивостока задолжала и другим подрядным организациям на ремонте муниципальных объектов. По сведениям «ЗР», полтора десятка строительных организаций ждут, когда город рассчитается за выполненные по программе «Морской фасад Владивостока» работы. Да вот беда, за перечисленные, как всегда, поздней осенью, средства из краевого бюджета подрядчики, конечно, отчитаться не успели – тендер, контракты «съели» полсезона. В итоге, согласно Бюджетному кодексу, город вернул средства в краевую казну и больше их не увидел. А договора и выполненные работы остались без финансирования. Правда, мэр заверил строителей, что «не кинет», - они ждут.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».