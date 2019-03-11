Во Владивостоке ликвидируют компанию, созданную для строительства нового порта

Решение принято в связи с бесперспективностью проекта

Акционеры ОАО «Владивостокский индустриальный порт» (Владивосток, «Владинпорт») на внеочередном собрании приняли решение о ликвидации компании в связи с отсутствием дальнейшей перспективы развития и досрочно прекратили полномочия управляющей компании ООО «ПортКонтракт».

Первое внеочередное собрание акционеров, назначенное на 15 января, не состоялось из-за отсутствия кворума. На него зарегистрировались собственники с общим количеством 43,88% голосов.

ОАО «Владивостокский индустриальный порт» было создано для реализации проекта по строительству нового порта во Владивостоке, однако из-за отсутствия финансирования проект был свернут. В последнее время «Владинпорт» сдает принадлежащие ей объекты недвижимости в аренду.

Досье газеты «Золотой Рог»

43,88% голосующих акций ОАО «Владинпорт» принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в Транспортную группу FESCO), 32,12% - ЗАО «Страховая компания «Морстрах», 17% - ОАО «Российские железные дороги», 7% - ЗАО «ДВ лизинговая компания».