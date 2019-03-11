www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.96 р. 100 JPY: 59.03 р.
EUR: 74.57 р. 10 CNY: 98.35 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Во Владивостоке ликвидируют компанию, созданную для строительства нового порта

11 Марта 2019, 19:00 | Владивосток

Решение принято в связи с бесперспективностью проекта

Акционеры ОАО «Владивостокский индустриальный порт» (Владивосток, «Владинпорт») на внеочередном собрании приняли решение о ликвидации компании в связи с отсутствием дальнейшей перспективы развития и досрочно прекратили полномочия управляющей компании ООО «ПортКонтракт».

Первое внеочередное собрание акционеров, назначенное на 15 января, не состоялось из-за отсутствия кворума. На него зарегистрировались собственники с общим количеством 43,88% голосов.

ОАО «Владивостокский индустриальный порт» было создано для реализации проекта по строительству нового порта во Владивостоке, однако из-за отсутствия финансирования проект был свернут. В последнее время «Владинпорт» сдает принадлежащие ей объекты недвижимости в аренду.

Досье газеты «Золотой Рог»

43,88% голосующих акций ОАО «Владинпорт» принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в Транспортную группу FESCO), 32,12% - ЗАО «Страховая компания «Морстрах», 17% - ОАО «Российские железные дороги», 7% - ЗАО «ДВ лизинговая компания».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: строительство  свободный порт  морские порты  ликвидация  акционеры  экономика  владивосток  ржд  fesco 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru