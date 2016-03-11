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В Приморье выбрали гостиницы для размещения участников ВЭФ
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ утвердил концепцию размещения гостей второго Восточного экономического форума. Согласно документу, номерной фонд, отобранный оператором мероприятия «Росконгрессом», составил 4 574 единицы. В него вошли 30 гостиниц Владивостока. Губернатор подчеркнул, процесс отбора происходил по соревновательному принципу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«В рамках второго Восточного экономического форума планируется размещение более четырех тысяч гостей и участников. Учитывая высокий уровень мероприятия, наша задача - обеспечить эффективное управление существующим номерным фондом для размещения каждой группы участников в соответствии со статусом и условиями партнёрских пакетов», - говорится в документе.
В резерве «Росконгресса» значатся еще более тысячи номеров. Учитывая, что номерной фонд только Владивостока насчитывает более пяти тысяч номеров, его емкости вполне достаточно для того, чтобы разместить всех участников статусного международного мероприятия.
Как отметил директор департамента туризма Приморского края, при необходимости можно задействовать и другие ресурсы.
«Общий номерной фонд Приморья превышает 30 тысяч единиц. Такие данные получили специалисты в ходе мониторинга объектов туристической сферы края. Цифра учитывает базы отдыха и санатории. Этот ресурс был задействован во время проведения саммита АТЭС в 2012 году», - акцентировал руководитель ведомства Константин ШЕСТАКОВ.
По его словам, Приморье активно работает над задачей превращения региона в туристический хаб. Соразмерно развитию новых проектов и привлекательности региона увеличивается и номерной фонд Приморья.
«Параллельно с увеличением турпотока мы будем реализовывать инвестпроекты, каждый из которых предусматривает строительство коллективных средств размещения. Они предусмотрены даже во второй очереди проекта приморского океанариума. В этом году в игорной зоне строительство новой гостиницы начнет крупнейший резидент - «Даймонд Форчун Холдингс Прим», в рамках первой очереди строительства развлекательного комплекса Selena. Это планомерная системная работа, которая уже ведется», - отметил Константин Шестаков.
Так, только в прошлом году в Приморье были введены в эксплуатацию восемь гостиниц, три из них во Владивостоке - это «Астория» на 113 номеров, «Аврора» на 88 номеров и «AZIMUT- Владивосток» вместимостью в 378 номеров. Прекрасная гостиница открылась в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье» в Артеме. Tigre de Cristal включает 121 номер: 73 из них категории «люкс» и «полулюкс», 38 стандартных номеров и 10 «премьер»-номеров».
Кроме того, отель "Хёндэ" в 2015 году прошел государственную сертификацию объектов туристской индустрии и первым на Дальнем Востоке получил статус пятизвездочного отеля.
Константин Шестаков подчеркнул, департамент намерен досрочно провести сертификацию всех приморских гостиниц. Кроме того, планируется создать рабочую группу по работе с гостиничным фондом в рамках подготовки ко второму ВЭФ, для того чтобы качество и уровень сервиса соответствовали заявленному уровню отелей.
Напомним, второй Восточный экономический форум пройдет в Приморье 2 и 3 сентября. Ожидается, что мероприятие соберет не менее 3,5 тысяч участников. Это представители мирового бизнеса, органов власти зарубежных стран, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества. Из числа российских гостей - представители обеих палат Федерального Собрания, федеральных агентств и ведомств, руководители регионов.
На первый форум прибыли 32 официальные иностранные делегации. Более половины делегатов являлись представителями крупнейших транснациональных корпораций. Приморский край продемонстрировал вектор развития экономической модели региона на среднесрочную перспективу, представив более 30 инвестиционных проектов, включая территории опережающего развития, Особую экономическую зону, Свободный порт Владивосток и интегрированную развлекательную курортную зону «Приморье». Общая сумма инвестиций по итогам 22 соглашений, подписанных Приморьем в рамках первого ВЭФ, составила 100 миллиардов рублей.
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Комментарии
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vasya19:08, 13.03.2016#
Надеются заманить инвесторов. Будут привлекать "вустрицами", морем, островами и сентябрьской погодой. Хота какой дурак будет вкладывать деньги в на глазах рушащуюся экономику страны-агрессора? К тому же вполне могут вмешаться высшие силы, господь бог пришлет неслабый тайфунчик как раз на момент форума. Закон пакости никто не отменял.
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