Во Владивостоке долгострой доделают под контролем властей

Возобновлено строительство многоэтажного жилого дома по проспекту Острякова, 6 во Владивостоке.

Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, работы на этом объекте в 2013 году были приостановлены из­за финансовых трудностей компании­застройщика. Застройщик, ООО «Далта­Восток­1», намеревается завершить все работы уже во II квартале этого года.

Для оперативного решения вопросов, возникающих при производстве работ на объекте, инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края ведется еженедельный мониторинг.