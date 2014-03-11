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Во Владивостоке долгострой доделают под контролем властей
11 Марта 2014, 11:38 | Владивосток
Возобновлено строительство многоэтажного жилого дома по проспекту Острякова, 6 во Владивостоке.
Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, работы на этом объекте в 2013 году были приостановлены изза финансовых трудностей компаниизастройщика. Застройщик, ООО «ДалтаВосток1», намеревается завершить все работы уже во II квартале этого года.
Для оперативного решения вопросов, возникающих при производстве работ на объекте, инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края ведется еженедельный мониторинг.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: далта-восток-1 долгострой
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