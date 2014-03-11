Во Владивосток возвращаются киоски

Федеральные власти намерены вновь дать мелкорозничной торговле зеленый свет

Минпромторг намерен восстановить статус­кво для деятельности мелкорозничной торговли и готовит поправки в федеральное законодательство и в закон о торговле, связанные с деятельностью и эксплуатацией нестационарных торговых объектов ­ киосков, палаток, ларьков.

В информационном письме, которое получила администрация Владивостока, как и другие российские муниципалитеты, местным властям рекомендуется не сносить киоски и палатки при утверждении новых территориальных схем размещения нестационарных объектов, а в обязательном порядке предоставлять предпринимателям взамен другие места дислокации. При этом особое внимание уделять увеличению точек продаж социально значимых товаров ­ хлеба, мяса, рыбы, молока, овощей и фруктов, печатной продукции, цветов и изделий народных промыслов.

Напомним, одной из первых мер, предпринятых Игорем ПУШКАРЕВЫМ на посту главы Владивостока, стало удаление с городских улиц ларьков и палаток. Власти мотивировали это тем, что из почти 1500 торговых точек лишь 5% торговали на законных основаниях и на законном месте.

В 2010 году в городе было снесено порядка 800 киосков и павильонов, торгующих прессой, напитками, хлебом и табаком. Но, не получив нового законного места для торговли, снесенные ларьки вновь вырастали на старом.

Конечно, нарушения с установкой киосков были. И достались они в наследство от прежнего руководства города.

Одна из причин появления незаконных киосков в том, что разрешение на установку нестационарных торговых точек выдает не мэрия, а краевой департамент земельных и имущественных отношений. Согласно ст. 7 Закона Приморского края от 29.12.2003 № 90­КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в административном центре Приморского края осуществляется органами исполнительной власти Приморского края. С другой стороны, киоски лишь в редком случае представляли собой хоть мало­мальски архитектурно подходящие объекты. В основном это было (а часто и остается) наследие 90­х, откровенно позорящее наш город.

Нешуточный скандал вокруг сноса киосков и ларьков разразился летом 2011 года. В рамках кампании по подготовке к саммиту АТЭС­2012 муниципалитет запланировал снести до одной тысячи киосков вдоль гостевого маршрута, в который вошли все основные транспортные артерии города.

К защите своих интересов бизнес привлек «Опору России», но договориться с властью не удалось. Тогда организация добилась вмешательства Генеральной прокуратуры РФ, представитель которой специально прибыл во Владивосток для проведения проверки. По неофициальным данным, было снесено около 400 торговых точек, но проверяющие из Москвы нашли только 104 постройки.

В итоге Генпрокуратура не обнаружила нарушения прав предпринимателей, но посоветовала своим коллегам на местах оспорить в суде документ, которым руководствовались в городские власти, – «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Владивостока».

Документ был принят в мае 2006 года, с этого времени пять раз исправлялся, в том числе четыре раза после начала подготовки к саммиту. Одна из правок предполагала, что киоски для оперативности могут быть снесены за счет городского бюджета, но затем владелец самовольной постройки должен будет компенсировать стоимость сноса. Другая правка позволяла сносить постройку не только при отсутствии разрешения, но и в том случае, если объект расположен на не отведенном под эти цели участке, то есть вдоль «гостевого маршрута».

В первой инстанции надзорное ведомство победило. Ленинский районный суд Владивостока признал документ незаконным, но Приморский краевой суд удовлетворил кассационную жалобу мэрии, отменив решение районного суда и признав положение о сносе киосков законным.

На сегодняшний день, как сообщили «Золотому Рогу» в управлении торговли и услуг администрации Владивостока, на территории городского округа действуют 542 киоска (ларька), правда, 165 из них выявлены как незаконно установленные.

Что же касается готовящихся поправок в федеральное законодательство и в закон о торговле, связанных с деятельностью и эксплуатацией нестационарных торговых объектов, то, как заявили в городском управлении торговли, прежде чем принимать какие­либо действенные меры по развитию малого бизнеса путем предоставления хозяйствующим субъектам новых мест для размещения торговых объектов, необходимо решить вопрос о передаче земельных участков для размещения нестационарных объектов в ведение Владивостокского городского округа.