В Приморье прошли «Диалоги» о приоритетах

61-е заседание Бизнес-Клуба «Диалоги» было посвящено приоритетам государственной экономической политики Приморского края в 2012 году. Внимание участников было акцентировано на инвестиционной сфере, развитии предпринимательства и конкуренции.

Не только тема, но и статус заявленных спикеров собрали более сотни членов постоянно действующего клуба, председателем совета которого является Инесса БАБИЧ. Это была уникальная возможность услышать из первых уст о реальных шагах по реализации стратегии Владивостока и Приморья. На заседании с докладами выступили мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, директор департамента экономики администрации Приморского края Николай ДУБИНИН, председатель Думы г. Владивостока Валерий РОЗОВ и председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы г. Владивостока Марина ЛОМАКИНА.

«Дальневосточный капитал».