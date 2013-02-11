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Во Владивостоке 91,8% предприятий являются частной собственностью

11 Февраля 2013, 13:43 | Владивосток

В Статистическом регистре  хозяйствующих субъектов на 1 января 2013 года по Владивостоку учтено 42,9 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило почти 65% общего количества организаций по Приморскому краю.

Данные приводятся в документе "Основные социально-экономические показатели Владивостокского городского округа за 2012 год", опубликованном территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.

При регистрации 41% предприятий Владивостока заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Городские организации в своем большинстве являются коммерческими - около 84% общего количества организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.

Наиболее распространенная форма собственности – частная. Ее имеет 91,8% хозяйствующих субъектов, 1,3% - государственную и 0,7% - муниципальную.

Больше всего организаций в Ленинском районе (27%  общего числа), меньше всего – в  Первомайском (13%), сообщает Приморскстат.

Газета "Золотой Рог".

Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги: форма собственности  итоги  Приморскстат 



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Комментарии

  • Псевдоним15:04, 11.02.2013#

    вот оно . . . страна купи-продаев, ни какого производства

  • Псевдоним15:38, 11.02.2013#

    И к чему это? Сравнили бы с объемами производства, показали в динамике, а так. . . . бла, бла, бла

  • Vika02:38, 12.02.2013#

    Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.

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