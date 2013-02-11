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Во Владивостоке 91,8% предприятий являются частной собственностью
В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2013 года по Владивостоку учтено 42,9 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило почти 65% общего количества организаций по Приморскому краю.
Данные приводятся в документе "Основные социально-экономические показатели Владивостокского городского округа за 2012 год", опубликованном территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.
При регистрации 41% предприятий Владивостока заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.
Городские организации в своем большинстве являются коммерческими - около 84% общего количества организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.
Наиболее распространенная форма собственности – частная. Ее имеет 91,8% хозяйствующих субъектов, 1,3% - государственную и 0,7% - муниципальную.
Больше всего организаций в Ленинском районе (27% общего числа), меньше всего – в Первомайском (13%), сообщает Приморскстат.
Газета "Золотой Рог".
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Комментарии
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Vika02:38, 12.02.2013#
Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.
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