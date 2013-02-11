Во Владивостоке 91,8% предприятий являются частной собственностью

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2013 года по Владивостоку учтено 42,9 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило почти 65% общего количества организаций по Приморскому краю.

Данные приводятся в документе "Основные социально-экономические показатели Владивостокского городского округа за 2012 год", опубликованном территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.

При регистрации 41% предприятий Владивостока заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Городские организации в своем большинстве являются коммерческими - около 84% общего количества организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.

Наиболее распространенная форма собственности – частная. Ее имеет 91,8% хозяйствующих субъектов, 1,3% - государственную и 0,7% - муниципальную.

Больше всего организаций в Ленинском районе (27% общего числа), меньше всего – в Первомайском (13%), сообщает Приморскстат.

Газета "Золотой Рог".