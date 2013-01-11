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Что пропустили россияне на каникулах?
Знаковые события на финансовых рынках начала января
За время новогодних каникул в России на глобальных финансовых рынках произошло несколько знаковых событий. Подробнее - в аналитике филиала БКС Премьер во Владивостоке.
Во-первых, США удалось формально избежать «фискального обрыва» перед первой торговой сессией 2013 года – в ночь на 2 января. Демократы смогли заставить республиканцев снизить порог дохода, ниже которого продолжают действовать налоговые стимулы, до $450 тыс. Однако общие договоренности носили временный характер, предусматривающий полное решение проблемы в феврале-марте вместе с решением вопроса об увеличении потолка госдолга. Таким образом, проблема «фискального обрыва» была решена не в столь конструктивном ключе, как этого ожидали рынки, в результате чего позитивная реакция на глобальных рынках капитала продлилась лишь в первые дни нового года, сменившись фиксацией прибыли и осторожностью инвесторов. На передовицах мировых финансовых СМИ теперь тема госдолга в США, которая будет вызывать нервозность в ближайшие 1.5‑2 месяца.
Во-вторых, крайне неожиданными для рынков оказались заявления руководителей ФРС о возможном прекращении выкупа активов (то есть окончания QE3) уже в 2013 г. Необходимым условием была названа безработица ниже 7.0% против упомянутой ранее Б. Бернанке планки в 6.5%. Слухи о более быстром сворачивании стимулирующих мер в США вызвали продажи в UST, в результате чего доходности длинных госбумаг выросли на 15-20 бп. По мнению старшего финансового советника БКС Премьер во Владивостоке Анатолия Кушнирука, безработица ниже 7% в этом году в Штатах не опустится.
В-третьих, стоит отдельно отметить рекорды, установленные российскими суверенными еврооблигациями в первые дни нового года на фоне лучшей среди EM динамики: сужение спредов индикативных Russia 22 и Russia 30 к UST достигло крайне низких 40‑50 бп, после чего они расширились в основном за счет коррекции в российских бумагах. В корпоративных еврооблигациях первую неделю 2013 г. преобладали покупки, которые потом сменились обратной динамикой, особенно в еврооблигациях Газпрома (‑50-150 бп с начала года). Лучше всего себя чувствовали евробонды ВЭБа, РСХБ, Лукойла и ТНК-ВР.
КБ «Ренессанс Капитал» (B2/B/B) в конце декабря разместил выпуск субординированных еврооблигаций, RCCF 18, объемом $100 млн под 13.5% на срок 5.5 лет, также акционеры озвучили планы инвестировать RUB 5 млрд в капитал банка до середины 2015 г. Меры направлены на поддержание капитальной позиции банка – Н1 на декабря составил комфортные 12.4%. Новый выпуск не отличается заметной ликвидностью.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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