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Владивосток лишился за неделю 25 торговых точек
ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря, ZRPRESS. Во Владивостоке продолжаются работы по демонтажу незаконно установленных объектов торговли. Так, за неделю было демонтировано 12 незаконно установленных объектов. Это киоски и павильоны из сэндвич-панелей и контейнеры на улицах Нейбута, Русской, Анны Щетининой, Толстого, Терешковой и других. Еще 13 незаконно установленных объектов были вывезены владельцами самостоятельно.
Кроме того, сотрудниками управления торговли и услуг администрации Владивостока было выявлено 12 незаконных торговых павильонов на улицах Русской, Успенского, Чапаева, Жигура, Уральской, Баляева. Владельцам вынесены предписания и обозначены сроки, в течение которых они должны убрать киоски. В противном же случае объекты демонтирует администрация города.
Демонтаж проходит на основании муниципального правового акта города Владивостока от 10.05.2006 № 30-МПА «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Владивостока». Списки незаконных торговых объектов составляют сотрудники структурных подразделений администрации города и подают сведения на рассмотрение специальной комиссии, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Владивостока.
Фото Игоря КРАВЦА, "Золотой Рог".
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