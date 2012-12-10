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Владивосток лишился за неделю 25 торговых точек

10 Декабря 2012, 15:00 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря, ZRPRESS. Во Владивостоке продолжаются работы по демонтажу незаконно установленных объектов торговли. Так, за неделю было демонтировано 12 незаконно установленных объектов. Это киоски и павильоны из сэндвич-панелей и контейнеры на улицах Нейбута, Русской, Анны Щетининой, Толстого, Терешковой и других. Еще 13 незаконно установленных объектов были вывезены владельцами самостоятельно.

Кроме того, сотрудниками управления торговли и услуг администрации Владивостока было выявлено 12 незаконных торговых павильонов на улицах Русской, Успенского, Чапаева, Жигура, Уральской, Баляева. Владельцам вынесены предписания и обозначены сроки, в течение которых они должны убрать киоски. В противном же случае объекты демонтирует администрация города.

Демонтаж проходит на основании муниципального правового акта города Владивостока от 10.05.2006 № 30-МПА «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Владивостока». Списки незаконных торговых объектов составляют сотрудники структурных подразделений администрации города и подают сведения на рассмотрение специальной комиссии, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Владивостока.

Фото Игоря КРАВЦА, "Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: торговля 



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