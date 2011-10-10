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Во Владивостоке 17 "точек" для бизнеса выставлены на продажу
Большой список муниципальных помещений, которые можно использовать для развития малого и среднего бизнеса, администрация Владивостока выставила на продажу. Дата назначена на 1 ноября. При этом цена в ходе торгов может пошагово снижаться до половины начальной стоимости.
Такой "обратный" порядок продажи - на снижение цены - предусмотрен формой торгов, которая будет применена - путем публичного предложения. Эта форма, согласно закону, выбирается в случае, если на предыдущих аукционах помещения так и не были проданы. Именно такая ситуация сложилась с предложенными площадями.
В списке - 17 объектов в разных районах города, пригодных для размещения офисов, магазинов, складов, мастерских, ателье, других небольших предприятий быта и услуг. Помещения в основном расположены в цокольных или первых этажах жилых домов, но есть предложения и в хозяйственных нежилых зданиях. Первоначальная стоимость определена независимыми оценщиками, она зависит от места расположения объекта, площади, состояния и других параметров. Например, 58 "квадратов" на улице Кирова в месте с достаточно высокой проходимостью для организации предприятия бытового обслуживания заявлены по цене 2,5 млн рублей. При этом в ходе торгов цена может уменьшиться до 50 процентов. Такая же начальная цена назначена и за помещение в 65 кв. метров в цокольном этаже на ул. Овчинникова. Самый большой объект из предложенных - 365 кв. метров - складские помещения на улице Фадеева, 10 б (бывшее овощехранилище, затем рынок).
Как прокомментировали специалисты, практически все объекты требуют ремонта и дальнейшего обустройства, однако размещение предприятия в помещениях, находящихся в собственности, избавляет от арендной платы и "капризов" арендодателей, а значит, делает развитие бизнеса гораздо более стабильным.
Продажа путем публичного предложения считается состоявшейся, если число участников будет не меньше двух.
Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел.: 8 (423) 261-43-85, 242-19-33, МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости".
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