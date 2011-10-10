Предприниматели Владивостока могут получить субсидии от 100 тыс. до 1, 5 млн рублей

Представители малого и среднего бизнеса Владивостока могут получить весомые субсидии для развития своего бизнеса. Поддержка оказывается в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке на 2009-2012 годы".

В программе предусмотрены различные виды финансовой поддержки, а с 1 сентября 2011 года появились дополнительные виды субсидий.

Согласно программе, представители малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на такие виды финансовой поддержки, как возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам; подключением к коммунальной инфраструктуре; проведением работ в области энергосбережения; уплатой за аренду недвижимости; производством инновационных товаров и услуг или внедрением технологических инноваций; сертификацией продукции; регистрацией юридического лица и другие.

Субсидии, связанные с возмещением части затрат на проведение обучающих семинаров, тренингов, конференций, круглых столов, которые направлены на повышение эффективности малого бизнеса и проводятся бесплатно для участников, также могут получить организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили в управлении экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока, на текущий год на реализацию программы в бюджете города предусмотрено 12 млн 682 тыс. руб.

Сегодня во Владивостоке работает более 15 тысяч предприятий малого бизнеса, более 18 тысяч индивидуальных предпринимателей и 95 средних предприятий. От их деятельности в бюджет Владивостокского городского округа поступает до 13% налоговых платежей, а доля предпринимательства в общем объеме оборота базовых отраслей экономики Владивостока составляет до 35%.

Более подробная информация об условиях получения финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства города Владивостока размещена на Интернет-странице "Малый и средний бизнес Владивостока" в разделе "Программа" - "Финансовая поддержка".

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в отдел развития малого и среднего предпринимательства управления экономики и развития предпринимательства (ежедневно с 9:00 до 18:00, понедельник-пятница), по адресу: ул.Прапорщика Комарова, д.29, тел.: 2-614-360, 2-614-361, e-mail: smallbusiness@vlc.ru.

Прием документов осуществляется

с 1 по 15 число каждого месяца.

В настоящее время субъектам малого и среднего предпринимательства финансовая поддержка осуществляется по девяти видам:

1. Возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, производящими и (или) реализующими товары (работы, услуги).

- размер субсидии составляет 50% от затрат по уплате процентной ставки, не более 500,0 тыс. руб. на одного заявителя в финансовый год и не более 1000,0 тыс. руб. в течение периода действия Программы;

2. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), связанных с технологическим присоединением и подключением к системам коммунальной инфраструктуры (электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение) объектов недвижимости, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности:

- размер субсидии составляет 30% от затрат, но не более 500,0 тыс. руб. на одного заявителя (единовременно);

3. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих товары (работы, услуги), связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с лизинговыми компаниями не ранее 01 января 2006 г. на срок не более пяти лет;

- размер субсидии составляет 50% от затрат на уплату лизинговых платежей, но не более 500 тыс. руб. на одного заявителя в финансовый год и не более 1500,0 тыс. руб. в течение действия Программы;

4. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным не ранее 01 января 2005 г. на срок не более пяти лет:

- размер субсидии - 50% от затрат на уплату лизинговых платежей, но не более 500 тыс. руб. на одного заявителя в финансовый год и не более 1500,0 тыс. руб. в течение действия Программы;

5. Возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований, работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках энергосервисных договоров (контрактов), программ по реализации энергосбережения, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства и к источникам электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства и сельхозпроизводителей:

- размер субсидии - 50% от затрат, но не более 1000,0 тыс. руб.;

6. Возмещение части затрат (планируемых и (или) фактически произведенных) субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с регистрацией юридического лица, индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) в виде грантов:

- размер субсидии - 90% от планируемых и (или) произведенных затрат (гос. регистрация, аренда, основные средства, выплаты по франшизе), но не более 300,0 тыс. руб. (для малых инновационных компания не более 500,0 тыс. руб.), предоставляется единовременно;



7. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с производством инновационных товаров (работ, услуг) и (или) внедрением технологических инноваций:

- размер субсидии - 50% от затрат, но не более 500,0 тыс. руб. (единовременно);

8. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с оплатой услуг по подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии и (или) обязательной сертификации продукции:

- размер субсидии - 50% от затрат, но не более 500,0 тыс. руб. (единовременно);

9. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с уплатой арендных платежей по действующим договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, связанного с ведением предпринимательской деятельности;

- размер субсидии - 50% от затрат, но не более 100,0 тыс. руб. в течение действия Программы.

Для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Владивостока - по двум видам:

1. Возмещение части затрат, связанных с проведением на безвозмездной основе конференций, форумов, семинаров, круглых столов по вопросам развития предпринимательства в городе Владивостоке;

- размер субсидии - 2/3 от затрат, но не более 100,0 тыс. руб. одному заявителю (единовременно);

2. Возмещение части затрат, связанных с проведением мероприятий (в том числе семинаров, тренингов, обучающих программ) по повышению эффективности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе производящих инновационные товары и (или) внедряющих технологические инновации;

- размер субсидии - 80% от затрат, но не более 200,0 тыс. рублей одному заявителю (единовременно).