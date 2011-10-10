Тихоокеанский конгресс: обратный отсчет до саммита

Тихоокеанский экономический конгресс, состоявшийся во Владивостоке ровно за год до саммита АТЭС, стал своеобразной вехой, от которой начался обратный отсчет дней из 365-ти, оставшихся до встречи глав государств в приморской столице в 2012 году. Главной темой конгресса стала «Российская повестка в Азиатско-Тихоокеанском регионе – версия за год до саммита АТЭС: сотрудничество для модернизации».

Участники конгресса в ходе пленарного заседания и тематических дискуссий обсуждали проблемы интеграции России в АТР и особую роль в этом процессе Приморья, которое является, с одной стороны, форпостом России на Тихом океане, но с другой – окном в Азию, которое в последние годы власти страны постарались распахнуть достаточно широко. Уникальное географическое положение Приморья, на которое обращали внимание российские и зарубежные участники конгресса, как нельзя лучше способствует выполнению этой двуединой роли: в часовой доступности от Владивостока живут 416 млн человек, производится почти 10% мирового валового продукта.

Как подчеркнул выступивший на конгрессе первый заместитель председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ, курирующий подготовку Владивостока к саммиту, основные вопросы, которые будут обсуждаться с партнерами по АТЭС, затронут развитие международной торговой системы.

– В этом году в АТЭС председательствует США. Один из главных вопросов для Соединенных Штатов – это развитие свободной торговли и появление так называемой Транстихоокеанской зоны свободной торговли. Потенциально Россия в этом вопросе может играть ключевую роль, – сказал первый вице-премьер. – Вот как раз, обсуждая более свободную торговлю в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках АТЭС-2011 в США, мы принимаем эстафету и с будущего года должны будем вместе наработать конкретные решения – как обеспечить России и нашим партнерам по АТЭС более активную, масштабную интеграцию.

В работе Тихоокеанского конгресса принял участие заместитель директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ, руководитель Межведомственной рабочей группы по подготовке к председательству России в АТЭС в 2012 году Валерий СОРОКИН, который рассказал «ДК» о других темах повестки дня саммита.

– Существует утвержденная президентом концепция председательства России в АТЭС в 2012 году. И, должен заметить, что значительная часть тем, которые обсуждались на конгрессе во Владивостоке, в той или иной мере отражены в этой концепции. Наше председательство в АТЭС мы намерены активно использовать, прежде всего, для пропаганды достижений России в различных областях, для подтверждения нашей готовности самым активным и конструктивным образом сотрудничать с экономиками – членами АТЭС в различных сферах, подчеркнул Валерий Сорокин.

По его словам, в числе тем, на которых будет акцентировано внимание в период председательства, магистральная тема АТЭС – содействие дальнейшей либерализации и улучшению условий торговли и инвестиционной деятельности в регионе. Еще одна тема – совершенствование транспортно-логистических систем, она также обсуждалась и на Тихоокеанском конгрессе. Будут затронуты вопросы сотрудничества в обеспечении продовольственной безопасности в регионе и всестороннего многопланового сотрудничества в целях модернизационного развития, содействия расширению высокотехнологичных производств.

– Помимо этого мы планируем обсуждать общие задачи в других важных областях, включая вопросы сотрудничества по реферату безопасности личности. В АТЭС это понятие включает взаимодействие в таких важных сферах, как борьба с терроризмом, сотрудничество в чрезвычайных ситуациях, при ликвидации последствий стихийных бедствий, преодолении пандемических заболеваний в регионе, энергетическая и продовольственная безопасность, – пояснил сотрудник МИД РФ. – За годы существования в АТЭС сложилась определенная практика и устоявшаяся повестка дня саммита, и обозначенные направления являются приоритетными, но любые инициативы по развитию этих традиционных тем всячески приветствуются.

Должен заметить, что встреча лидеров в сентябре 2012 года во Владивостоке станет кульминацией нашего председательства. Но в течение года будет проведено более 90 мероприятий – на уровне рабочих групп, старших должностных лиц АТЭС, порядка 8-9 отраслевых министерских встреч в различных частях страны. Все эти мероприятия на разных уровнях и есть та рабочая кухня, где все «заваривается», где вводятся новые элементы, прорывные предложения на будущее, – сказал Валерий Сорокин. – Саммит АТЭС – это не одно мероприятие, а процесс. Важно понимать, что АТЭС – не международная организация, а, образно говоря, клуб, межправительственный диалоговый форум. И такой диалог ведется фактически непрерывно. В этом общении конкретизируются позиции, детализируются предложения партнеров с тем, чтобы во Владивостоке в сентябре предстоящего года прийти к содержательному итоговому документу – декларации лидеров стран – участниц саммита.