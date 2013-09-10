Инвестклимат Приморского края становится теплее

Считает председатель совета директоров

ГК «Зеленые листья» Виктор Марченко

Дальневосточный инвестиционный конгресс органично вписался в череду событий, которые способствуют улучшению инвестиционного климата в регионе. Теперь необходимо не останавливаться на достигнутом, а продолжать заданный вектор развития, делая акцент на всестороннем обеспечении инвестиционной активности. Так считает председатель совета директоров ГК «Зеленые листья», которая стала партнером Дальневосточного инвестиционного конгресса, член Общественного Экспертного Совета по привлечению инвестиций в Приморский край, член совета РО «ОПОРА России» Виктор МАРЧЕНКО.

- Сегодня уже можно говорить о том, что в регионе создается поток обсуждения вопросов, связанных с развитием предпринимательской инициативы, улучшением инвестиционного климата. Эти вопросы рассматриваются на совете по инвестициям при губернаторе Приморского края, об этом мы говорим на мероприятиях, проводимых Агентством стратегических инициатив. Теме улучшения инвестиционного климата был посвящен и Дальневосточный инвестиционный конгресс, большое внимание этому вопросу было уделено на совещании по вопросам социально-экономического развития Приморья, которое провел 31 августа президент России Владимир ПУТИН.

В результате поднимаются проблемы, решение которых уже не на словах, а на деле позволяет активизировать в регионе инвестиционную деятельность и перейти на следующий этап развития: политическая воля в отношении Дальнего Востока обозначена, теперь дело за конкретными решениями широкого круга задач.

- Согласно стенограмме вы докладывали президенту о проблемах альтернативной энергетики.

- Да, и на совещании 31 августа, и на Конгрессе обсуждалась тема доступа к энергетической инфраструктуре, что автоматически ведет к вопросу развития альтернативной энергетики. Частные предприятия готовы строить собственные энергетические мощности, как, например, мы будем делать на проекте «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья», подключать их к электрическим сетям и сбрасывать в сети излишки энергии. Так делает весь мир, удешевляя, таким образом, стоимость энергоресурсов. В России этот механизм нуждается в доработке. И я вынес предложение проработать его совместно с АСИ. А на Конгрессе губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и генеральный директор ОАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ подписали соглашения о взаимодействии в сфере использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и было отмечено, что цель соглашения - взаимодействие и сотрудничество в сфере нетрадиционной энергетики.

- Не менее актуален для Дальнего Востока и кадровый вопрос.

- Особенно для предприятий находящихся в сельской местности! Любое привлечение работников со стороны, а тем более из другой части России, тем более зарубежных соотечественников, связано с переселением, а значит и с необходимостью предоставления жилья. Президент России говорил о том, что существует практика, когда крупные компании договариваются банками и финансовыми структурами в ипотечной сфере, получают на хороших условиях кредит при гарантии возврата, и что надо эту практику расширять. Губернатор говорит о том, что ипотечные программы должен создавать бизнес, задача власти - стыковать банкиров и строителей. И здесь очень важно понимать, что без повышения производительности труда эффективность озвученных мер не будет достаточной, и это также обсуждалось на Конгрессе, и на встрече в администрации края с направлением АСИ «Молодые профессионалы».

Улучшение инвестиционного климата - это комплекс мер. Мне очевидно, что меры принимаются.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.