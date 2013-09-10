За недрами Приморского края присмотрят эксперты

В сентябре во Владивостоке ожидается открытие Приморского отделения Общества экспертов России по недропользованию (ОЭРН), сообщил руководитель Приморнедр Михаил ПОПОВ.

С этой целью во Владивосток прибывает группа представителей Госкомиссии по запасам (ГКЗ) России во главе с генеральным директором Юрием ПОДТУРКИНЫМ. В ДФО отделения ОЭРН планируется открыть также в Хабаровском крае, Магаданской и Амурской областях, Якутии.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.