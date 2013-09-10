Изношенные энергомощности Дальнего Востока требуют срочной модернизации

Заместитель генерального директора РАО ЭС Востока по стратегии и инвестициям Алексей Каплун выступил на инвестиционном конгрессе «Дальний Восток: вектор инвестиционного сотрудничества в АТР» с докладом о перспективах развития электроэнергетики в ДФО.

«Сегодня значительная часть энергооборудования изношена морально и физически, уже в самое ближайшее время потребуется вывести порядка 1,6 ГВт мощностей, а до 2025 года - не менее 3 ГВт. В этих условиях требуется форсированная модернизация энергетики ДФО», - подчеркнул Алексей Каплун.

Четыре стройки, начатые в соответствии с указом Президента РФ, являются важным, но лишь первым шагом по замещению выбывающих мощностей. Для успешного развития региона необходимы серьезные системные меры. Именно поэтому для развития электроэнергетического сектора ДФО на долгосрочную перспективу разработаны предложения по дальнейшему развитию тепловой генерации общей установленной мощностью около 4 ГВт и 4,4 тыс. Гкал/ч. Развитие угольной генерации будет синхронизировано со строительством газовых станций, чтобы не допустить перекоса топливного баланса.

Кроме того, РАО ЭС Востока прорабатывает планы по развитию и модернизации систем теплоснабжения в крупных городах ДФО. Так, холдинг планирует провести строительство и реконструкцию тепловых сетей в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Уссурийске и Якутске. Общая протяженность тепловых сетей, реконструированных с применением новейших технологий, должна составить 841 км. Реализация всех этих проектов позволит не только получить экономический эффект, но и повысить надежность энергоснабжения в Дальневосточном федеральном округе, что является главной целью деятельности РАО ЭС Востока.

Каплун также подчеркнул, что появление новых генерирующих мощностей в ДФО даст возможность для расширения экспорта электроэнергии в соседние страны, прежде всего, в КНР и Японию. Продажа сверхбалансовой выработки позволит снизить тарифную нагрузку на потребителей в ДФО и увеличить прибыль за счет загрузки неиспользуемых мощностей.

Кроме того, одним из перспективных направлений электроэнергетики ДФО является развитие генерации на основе возобновляемых источников энергии. Дальний Восток России – это одно из немногих мест, где использование ВИЭ оправдано экономически. РАО ЭС Востока планирует к 2016 г. ввести 60 МВт, а к 2020 г. – 120 МВт генерации на основе энергии солнца и ветра.

Одним из возможных источников финансирования проектов Алексей Каплун назвал заемные средства, но сегодня использование этого инструмента ограничено из-за значительного уровня кредитной нагрузки Холдинга. Он отметил, что в настоящий момент ОАО «РусГидро» уже осуществляет рефинансирование кредитного портфеля РАО ЭС Востока, но для коренного изменения ситуации необходимо комплексное решение по реструктуризации долгов Холдинга. «Мы предлагаем рассмотреть возможность предоставления государственной гарантии ОАО «РусГидро» в размере 60 млрд руб. для выпуска долговых инструментов. Это позволит привлечь средства на более выгодных условиях сроком на 30-35 лет. Покупателями же данных долговых инструментов могут выступить профильные финансовые институты, к примеру, ВЭБ или Сбербанк», - заключил Алексей Каплун.

Одной из наиболее важных предпосылок к успешной модернизации энергетического комплекса ДФО Каплун назвал введение долгосрочного тарифного регулирования на электроэнергию, а также налоговые льготы для вновь вводимых и реконструируемых объектов.

В свою очередь вице-губернатор Приморья Сергей Сидоров высоко оценил вклад энергетиков в развитие региона: «Мы знаем, что Приморский край до недавнего времени был неблагополучным в плане энергетики. Но здесь за последние несколько лет произошли поистине революционные изменения, и только благодаря им мы сегодня можем говорить обо всех этих проектах – инфраструктуре, транспорте, технопарках. Это стало возможно, в первую очередь, благодаря программе газификации и строительству новых мощностей. Планов в энергетике громадье. И я уверен, что они скажутся на всей экономике Приморского края».

ZRPRESS.RU, Владивосток.