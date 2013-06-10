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ООО "Мортранс" прекратило все прибрежные морские пассажирские перевозки во Владивостоке

10 Июня 2013, 11:17 | Владивосток

Мэрия Владивостока расторгла договор с «Мортрансом» в ответ на требование привести в порядок причалы.

Во Владивостоке 10 июня компания «Мортранс» прекратила все прибрежные морские пассажирские перевозки: договор, заключенный с администрацией расторгнут чиновниками мэрии в одностороннем порядке. Такая патовая для морского города ситуация – результат требования капитанов катеров и паромов привести в порядок городские причалы на материке и островных территориях, сообщает персс-служба OOO "Мортранс".

"Две недели назад, 20 мая, капитаны ООО «Мортранс» отказались выходить на маршруты из-за аварийного состояния причалов на островах Рейнеке, Песчаный, Попова, полуостров Песчаный. Такой «забастовкой» моряки, простоявшие за штурвалами больше 20 лет, надеялись привлечь внимание властей к ежедневному риску здоровьем и жизнью горожан, поскольку рапорты, письма, которые направляли в инстанции всех уровней в течение последних трех лет игнорировали. И капитаном действительно удалось привлечь внимание городской администрации – чиновники мэрии решили проблему аварийных пирсов кардинальным способом: расторгли договор с компанией «Мортранс» в одностороннем порядке, оставив город без старейшего морского перевозчика, а 300 человек – сотрудников компании – без работы.

По словам директора компании «Мортранс» Инги Сазонкиной, компания полностью не согласна с решением мэрии и намерена добиваться справедливости в во всех инстанциях, в том числе и в суде.

Напомним, компания «Мортранс» в течение 8 лет исправно и бесперебойно выполняла морские пассажирские и грузовые перевозки во Владивостоке, связывая материк с островами Русским, Попова, Рейнеке, полуостровом Песчаный.

Морской флот (8 судов разных типов и классов) круглый год работал по всем направлениям, справляясь и с тяжелой ледовой обстановкой зимой и наплывом туристов из соседних регионов летом.

За это время услугами компании воспользовались более 7 миллионов человек, это более 900 тысяч пассажиров ежегодно.  Суда компании прошли более 250 тысяч морских миль – этого хватило бы, чтобы обогнуть Земной шар 13 раз. Каждый год все теплоходы и паромы проходили технический осмотр, текущие ремонты и на сегодняшний день полностью соответствуют всем нормам безопасности.  В августе 2012 года компания за свой счет отремонтировала и открыла новый вокзал морских прибрежных сообщений, сделав его максимально комфортным и современным, а в апреле этого года, согласно новому закону, «Мортранс» застраховал всех пассажиров.

Единственной проблемой, которую перевозчики не смогли решить самостоятельно, стали разваливающиеся пирсы Владивостока. Именно к ним предстоит швартоваться новому подрядчику, если таковой найдется.

Кстати, сейчас администрация Владивостока планирует перевозить островитян на катере «Лотос», который не только технически не пригоден (за 10 дней работы там произошло 4 поломки), но и не имеет ледового класса. А это означает, что по факту во Владивостоке нет альтернативного «Мортрансу» перевозчика, способного комфортно и безопасно выполнять прибрежные пассажирские перевозки. Так же как нет замены и капитанам «Мортранса», которые управляют паромами и теплоходами в течение 20 и более лет, и показавшим высокий профессионализм во время тяжелых ледовых проводок зимой и не менее тяжелых ежедневных швартовок к тем самым злосчастным пирсам. Сегодня сотрудники компании, оставшиеся без работы, планируют выходить на митинги, писать письма во все инстанции и требовать отставки чиновников, которые таким способом ответили на конструктивные требования", - сообщает в пресс-релизе OOO "Мортранс".

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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Теги: Мортранс  пассажирские перевозки 



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Комментарии

  • житель острова11:35, 10.06.2013#

    бесперебойно выполнял. . . ? кто заказал подобную статью? на Русском пирс в идеальном состоянии. На каком основании мортран прекратил в прошлом месяце перевозки туда?Хамство в кассах. . . на все жалобы и записи в книге жалоб и предложений полная тишина! грязные и холодные салоны паромов. . отвратительное качество обслуживания! Вот и весь мортранс!

  • Псевдоним11:44, 10.06.2013#

    Жителю острова: читайте внимательно. . . "из-за аварийного состояния причалов на островах Рейнеке, Песчанный, Попова, полуостров Песчанный. . . ". При чем тут пирс на Русском острове? А насчет холода и грязи в салонах то это вы зря.

  • житель острова11:51, 10.06.2013#

    нет. не зря. каждый день на пароме много лет. . . . и вот именно!при чем тут пирс на Русском. . ?! тем не менее туда остановили перевозки людей. на каком основании?

  • Псевдоним12:01, 10.06.2013#

    Пафос пафосом, но Песчаный надо писать не так. Журналистов русскому языку учить перестали. . .

  • Псевдоним12:21, 10.06.2013#

    Вчера был на о Попова , уходили со Страка, пирс в идиальном состоянии

  • турист23:17, 12.06.2013#

    не знаю. . . как на счет остальных пирсов, но на Песчаном пирс в ужасном состоянии((( в прошлом году ездили еще более или менее был. . . а Мортранс обнаглел совсем: за проезд собаки 150-300 в зависимости от размера, хотя билет стоит на человека 54!!!

  • Псевдоним19:20, 20.06.2015#

    неео

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