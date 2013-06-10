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ООО "Мортранс" прекратило все прибрежные морские пассажирские перевозки во Владивостоке
Мэрия Владивостока расторгла договор с «Мортрансом» в ответ на требование привести в порядок причалы.
Во Владивостоке 10 июня компания «Мортранс» прекратила все прибрежные морские пассажирские перевозки: договор, заключенный с администрацией расторгнут чиновниками мэрии в одностороннем порядке. Такая патовая для морского города ситуация – результат требования капитанов катеров и паромов привести в порядок городские причалы на материке и островных территориях, сообщает персс-служба OOO "Мортранс".
"Две недели назад, 20 мая, капитаны ООО «Мортранс» отказались выходить на маршруты из-за аварийного состояния причалов на островах Рейнеке, Песчаный, Попова, полуостров Песчаный. Такой «забастовкой» моряки, простоявшие за штурвалами больше 20 лет, надеялись привлечь внимание властей к ежедневному риску здоровьем и жизнью горожан, поскольку рапорты, письма, которые направляли в инстанции всех уровней в течение последних трех лет игнорировали. И капитаном действительно удалось привлечь внимание городской администрации – чиновники мэрии решили проблему аварийных пирсов кардинальным способом: расторгли договор с компанией «Мортранс» в одностороннем порядке, оставив город без старейшего морского перевозчика, а 300 человек – сотрудников компании – без работы.
По словам директора компании «Мортранс» Инги Сазонкиной, компания полностью не согласна с решением мэрии и намерена добиваться справедливости в во всех инстанциях, в том числе и в суде.
Напомним, компания «Мортранс» в течение 8 лет исправно и бесперебойно выполняла морские пассажирские и грузовые перевозки во Владивостоке, связывая материк с островами Русским, Попова, Рейнеке, полуостровом Песчаный.
Морской флот (8 судов разных типов и классов) круглый год работал по всем направлениям, справляясь и с тяжелой ледовой обстановкой зимой и наплывом туристов из соседних регионов летом.
За это время услугами компании воспользовались более 7 миллионов человек, это более 900 тысяч пассажиров ежегодно. Суда компании прошли более 250 тысяч морских миль – этого хватило бы, чтобы обогнуть Земной шар 13 раз. Каждый год все теплоходы и паромы проходили технический осмотр, текущие ремонты и на сегодняшний день полностью соответствуют всем нормам безопасности. В августе 2012 года компания за свой счет отремонтировала и открыла новый вокзал морских прибрежных сообщений, сделав его максимально комфортным и современным, а в апреле этого года, согласно новому закону, «Мортранс» застраховал всех пассажиров.
Единственной проблемой, которую перевозчики не смогли решить самостоятельно, стали разваливающиеся пирсы Владивостока. Именно к ним предстоит швартоваться новому подрядчику, если таковой найдется.
Кстати, сейчас администрация Владивостока планирует перевозить островитян на катере «Лотос», который не только технически не пригоден (за 10 дней работы там произошло 4 поломки), но и не имеет ледового класса. А это означает, что по факту во Владивостоке нет альтернативного «Мортрансу» перевозчика, способного комфортно и безопасно выполнять прибрежные пассажирские перевозки. Так же как нет замены и капитанам «Мортранса», которые управляют паромами и теплоходами в течение 20 и более лет, и показавшим высокий профессионализм во время тяжелых ледовых проводок зимой и не менее тяжелых ежедневных швартовок к тем самым злосчастным пирсам. Сегодня сотрудники компании, оставшиеся без работы, планируют выходить на митинги, писать письма во все инстанции и требовать отставки чиновников, которые таким способом ответили на конструктивные требования", - сообщает в пресс-релизе OOO "Мортранс".
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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бесперебойно выполнял. . . ? кто заказал подобную статью? на Русском пирс в идеальном состоянии. На каком основании мортран прекратил в прошлом месяце перевозки туда?Хамство в кассах. . . на все жалобы и записи в книге жалоб и предложений полная тишина! грязные и холодные салоны паромов. . отвратительное качество обслуживания! Вот и весь мортранс!