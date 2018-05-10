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Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
Профессионалы судостроительной отрасли Приморья "перетекают" из старых в новые предприятия
В апреле руководство расположенного во Владивостоке Центра судоремонта «Дальзавод» проинформировало профсоюз о сокращении штата и численности работников до конца 2018 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Причина - оптимизация расходов на оплату труда. О количестве высвобождаемых работников станет известно позже, однако на днях в ряде источников появилась цифра в 300 человек. При этом резиденты Свободного порта Владивосток и ТОР «Большой Камень» уже сейчас нуждаются в гораздо большем количестве высоко квалифицированных работников.
В администрации Приморского края отметили, что официального уведомления об оптимизации штата «Дальзавода» в профильный департамент пока не поступало. При этом в «белом доме» напоминают, что многие предприятия судоремонтной и судостроительной отрасли региона сегодня испытывают потребность в опытных сотрудниках. Например, высвободившиеся сотрудники «Дальзавода» могут быть востребованы на крупнейшем в России судостроительном комплексе «Звезда», первая очередь которого запущена в 2016 году. «Звезда» будет выпускать суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. Всего в рамках проекта планируется создать 7 тысяч новых рабочих мест до 2020 года.
Еще одно возможное место трудоустройства высвобождаемых работников «Дальзавода» - компания-резидент Свободного порта «Композитное кораблестроение», чья производственная база находится во Владивостоке. При получении статуса резидента компания защитила инвестпроект по строительству прогулочных катамаранов из композитных материалов по оригинальному проекту с использованием передовых мировых технологий, который предполагает создание нескольких десятков рабочих мест.
Напомним, что Центр судоремонта «Дальзавод» является главной ремонтной базой надводного и дизель-электрического подводного флота России на Тихом океане. По информации «ЗР», планируемое сокращение персонала на «Дальзаводе» может быть связано с уменьшением объема гособоронзаказа. В то же время, стратегические приоритеты развития «оборонки», обозначенные высшим руководством страны в январе 2018 года, предполагают повышение доли гражданской продукции: до 30% от общего объема продукции ОПК к 2025 году, и до 50% - к 2030 году. Выпуск гражданской продукции должен обеспечить полную загрузку предприятий «оборонки» и их финансовую устойчивость после завершения в 2020 году масштабной программы перевооружения Вооруженных сил РФ.
Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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