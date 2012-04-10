Владрыбпорт может увеличить дивиденды вдвое

Совет директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» («Владрыбпорт») рекомендовал годовому собранию, назначенному на 31 мая, принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года в размере 30 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции номиналом 1 рубль.

Владрыбпорт в 2009 году дивиденды не выплачивал, в 2010 году выплатил 15 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции. Таким образом, дивиденды могут вырасти вдвое. Напомним, что Владрыбпорт в 2011 году увеличил чистую прибыль по сравнению с 2010 годом в 3,4 раза, до 182,974 млн рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».