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Владрыбпорт может увеличить дивиденды вдвое
10 Апреля 2012, 16:33 | Владивосток
Совет директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» («Владрыбпорт») рекомендовал годовому собранию, назначенному на 31 мая, принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года в размере 30 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции номиналом 1 рубль.
Владрыбпорт в 2009 году дивиденды не выплачивал, в 2010 году выплатил 15 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции. Таким образом, дивиденды могут вырасти вдвое. Напомним, что Владрыбпорт в 2011 году увеличил чистую прибыль по сравнению с 2010 годом в 3,4 раза, до 182,974 млн рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
Автор: Ольга Добролюбова
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