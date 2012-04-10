Папу приравняли к маме

В России ведется большая работа по изменению трудового законодательства. Приморским эйчарам о ней рассказал ведущий эксперт в этой сфере, генеральный директор консалтинговой компании NS Consulting Дмитрий КОФАНОВ, который провел серию семинаров во Владивостоке по приглашению Центра корпоративного развития «Ключевые технологии».

«Одним из приоритетных направлений сегодня является охрана труда, - говорит Дмитрий. – В этой области изменения вносятся постоянно. Например, сейчас планируют увеличить ответственность работодателя за нарушения. Если сейчас штраф за любое нарушение в сфере трудового законодательства, в том числе и за охрану труда, составляет от 1 000 до 5 000 рублей на должностное лицо и от 30 000 до 50 000 – на юридическое, то уже в ближайшем будущем он может повыситься до 50 000 – на должностное лицо и до 800 000 на юридическое. Причем, законодатели хотят ввести некие «правила дорожного движения» – за каждое нарушение – определенный штраф. Ответственность будет предусмотрена за отсутствие аттестации рабочих мест, за нарушение процедуры прохождения медицинских осмотров, за необеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, за непрохождение обучения в области охраны труда, за необеспечение безопасности при эксплуатации зданий и сооружений и т.д.».

Работают сейчас законодатели и над законопроектом о регулировании труда лиц, работающих у субъектов малого предпринимательства. Если этот документ вступит в силу, то работодатели все условия труда работника будут закреплять в срочном трудовом договоре: отпуск, режимы труда, зарплату. По этому законопроекту не нужен будет ни приказ о приеме на работу, ни график отпусков - трудовой договор будет единственным документом, который будет регулировать все трудовые отношения. Сделано это, по мнению Дмитрия Кофанова, для упрощения жизни малого бизнеса.

Кроме этого, планируется внести изменение в постановление 870, посвященное компенсациям за работу во вредных и опасных условиях труда. Это предполагает увеличение оклада на 4%, уменьшение рабочей недели до 36 часов и предоставление дополнительного отпуска в 7 календарных дней. Сейчас постановление написано таким образом, что все эти льготы должны применяться одновременно. А так как получить «класс 2» (хорошие условия труда) при аттестации рабочих мест, по мнению эксперта, в России невозможно, то подавляющему большинству работодателей (чаще всего присваивается класс 3.1, что означает «вредные и опасные условия труда) это грозит медосмотрами, доплатами, отпуском и сокращенной рабочей неделей. Сейчас в постановление вносятся изменения, которые позволят применять не все льготы сразу, а выборочно. Для этого класс 3.1 рекомендовано признать «тяжелым», а доплаты за «тяжелые» условия труда в Трудовом Кодексе не предусмотрены.

Что касается отмены трудовых книжек, то тут Дмитрий Кофанов не смог сказать ничего определенного – об этом говорят с 2003 года, но окончательного решения пока так и не принято. А вот единый тарифный квалификационный справочник уже в ближайшем будущем будет отменен – законопроект на эту тему уже готов. Вместо справочника собираются внедрить понятие профессиональных стандартов, которые будут описывать какая должность какой круг обязанностей подразумевает. Однако пока эти профессиональные стандарты не разработаны.

Подробно рассказал Дмитрий Кофанов и о тех изменениях, которые вступили в силу с 2012 года.

«С 8 апреля 2012 года вступил в силу перечень мероприятий по охране труда, выпущенный Министерством соцразвития, а также появилось понятие профессиональные риски, - говорит он. - Сейчас разрабатывается законопроект о системе управления профессиональными рисками. Согласно документу, оценку этих рисков будет проводить аттестующая организация. Кроме этого, с 2012 года работодатели обязаны подавать сведения об аттестации рабочих мест, это обязательно. Штраф за неподачу данных – 10 000 рублей. Действует с этого года новый приказ Министерства здравоохранения о медицинских осмотрах, а иностранные работники с января 2012 года имеют право на пенсию в России. Кроме этого, внесены изменения в Налоговый кодекс относительно выплат при увольнении: если раньше при увольнении генерального директора было необходимо выплатить ему три оклада, но работодатель имел право увеличить эту цифру, и вся эта сумма не облагалась НДФЛ, то теперь сумма, не облагаемая НДФЛ, ограничена суммой трехмесячного заработка».

Рассказал Дмитрий Кофанов и о других нововведениях. Например, по решению суда, одна из статей трудового кодекса о том, что маму, имеющую ребенка до 3-х лет, увольнять нельзя, признана неконституционной. «Дело в том, что, согласно решению суда, этой статьей ущемлены права второго родителя - папу нельзя было увольнять, только если он один воспитывает ребенка. Папа обиделся и подал в суд. И суд оказался на его стороне – теперь папу приравняли к маме и они, согласно новой статье закона, теперь имеют равные права. То есть папу, если он имеет ребенка до 3-х лет и мама при этом не работает, тоже увольнять нельзя».

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».