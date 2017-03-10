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В Приморье появится еще один мост

10 Марта 2017, 18:04 | Владивосток

Строительство «Золотого моста» на въезде в интегрированный развлекательный курорт «Приморье» начнут в 2017 году, в общем работы займут почти 9 месяцев, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом сообщил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

По информации сайте Primorsky.Ru, по инициативе девелопера игорного курорта АО «Корпорация развития Приморского края» и компании «Джи1 Интертейнмент» был разработан эскизный проект, согласно которому предложено создать на въезде в игорную зону конструкцию в виде Золотого моста. На совещании рабочей группы ИРК «Приморье» концепция была единогласно одобрена экспертами рабочей группы.

По словам вице-губернатора Евгения Полянского, курирующего проект, мосты для Приморского края несут особую символику.

«Мы являемся своего рода "воротами в Азию", поэтому выбор концепции дизайна вполне очевиден и оправдан для поддержания имиджа Приморского края на международном туристическом рынке», – считает заместитель главы региона.

Как сообщил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков, сейчас проект находится на рассмотрении руководителей профильных департаментов.

«После того, как все данные будут собраны, мы передадим их в работу Корпорации развития Приморского края для дальнейшей реализации проекта. Строительство въездной группы начнется в 2017 году. По предварительным расчетам подрядчика, изыскательные работы займут около трех месяцев, строительные – ещё шесть месяцев», – отметил он.

Напомним, главный въезд на территорию интегрированного развлекательного курорта «Приморье» будет выглядеть как уменьшенная копия Золотого моста во Владивостоке. Яркий и узнаваемый объект станет визитной карточной всего проекта. Конструкция будет расположена на участке дороги, который сейчас является основным въездом в игорную зону. По задумке разработчиков, конструкция моста будет одинаково эффективно работать на восприятие гостей, двигающихся как со стороны аэропорта, так и со стороны Владивостока.

Отметим, что первый эскиз мостов во Владивостоке был создан еще в 1906 году. А сегодня Владивостокские мосты пользуются мировой популярностью и, как известно, они будут изображены на новой денежной купюре номиналом в две тысячи рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: символ  казино  мост  игорная зона  Золотой мост 



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