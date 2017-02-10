Во Владивостоке новогодние елки горят синим пламенем

Во Владивостоке новогодние елки, отслужившие свой срок в качестве праздничных украшений, утилизируют с пользой для города.



На промышленной площадке МУПВ «Спецзавод №1» на ул. Бородинская, 28 праздничные деревья сначала отправляются в специальный дробильный агрегат – шредер, где из деревьев получается щепа. После чего полученные опилки вместе с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами специалисты завода отправляют в котельное оборудование.



«Выработанная тепловая энергия в виде пара используется для подогрева горячей воды и отопления многоквартирных жилых домов», – рассказал начальник управления сбыта МУПВ «Спецзавод №1» Павел Селедков.



Елки попадают на завод разными путями: основную часть собирают и вывозят мусоровывозящие компании с контейнерных площадок жилых микрорайонов. Также в шредер попадают деревья, оставшиеся нереализованными на распродажах.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.