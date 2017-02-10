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Во Владивостоке новогодние елки горят синим пламенем
Во Владивостоке новогодние елки, отслужившие свой срок в качестве праздничных украшений, утилизируют с пользой для города.
На промышленной площадке МУПВ «Спецзавод №1» на ул. Бородинская, 28 праздничные деревья сначала отправляются в специальный дробильный агрегат – шредер, где из деревьев получается щепа. После чего полученные опилки вместе с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами специалисты завода отправляют в котельное оборудование.
«Выработанная тепловая энергия в виде пара используется для подогрева горячей воды и отопления многоквартирных жилых домов», – рассказал начальник управления сбыта МУПВ «Спецзавод №1» Павел Селедков.
Елки попадают на завод разными путями: основную часть собирают и вывозят мусоровывозящие компании с контейнерных площадок жилых микрорайонов. Также в шредер попадают деревья, оставшиеся нереализованными на распродажах.
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