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Во Владивостоке предприятия малого и среднего бизнеса получают муниципальную финансовую поддержку

10 Января 2014, 16:13 | Владивосток

Во Владивостоке с начала нового года возобновился прием документов на получение финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Владивостока.

Субсидирование затрат на осуществление предпринимательской деятельности осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2018 годы.

Получить субсидию представители малого и среднего бизнеса могут на возмещение части затрат, связанных:

  • с уплатой процентов по кредитам,
  • лизинговых платежей,
  • с технологическим присоединением объектов недвижимого имущества к объектам электросетевого хозяйства,
  • с регистрацией юридического лица (индивидуального предпринимателя),
  • с началом предпринимательской деятельности,
  • с производством инновационных товаров,
  • с уплатой арендных платежей,
  • с разработкой интернет-сайтов,
  • с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
  • с проведением обязательной аттестации рабочих мест,
  • с уплатой услуг по подтверждению обязательной сертификации продукции,
  • с открытием нового вида деятельности в сфере производства.

Один из новых видов поддержки – это компенсация расходов, связанных с созданием (развитием) социального предпринимательства, которое является социально ответственной деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отметим, что в 2013 году были приняты положительные решения выплатить безвозмездные субсидии на развитие бизнеса 80-ти субъектам малого и среднего предпринимательства. Всего за прошедший год малому и среднему бизнесу оказана финансовая поддержка на сумму 25,7 млн рублей (из них 14,7 млн. руб. - из средств городского бюджета, 2,98 млн. руб. - из краевого бюджета, 8,02 млн. руб. - из федерального). Предприниматели, получившие поддержку, работают в различных отраслях экономики Владивостока: организация автомобильных грузоперевозок, производство мебели, парикмахерские услуги, образовательные услуги, туристическая деятельность и другие.

На 2014 год в бюджете Владивостокского городского округу на субсидирование затрат по программе поддержки субъектам малого и среднего бизнеса запланировано 16 млн. рублей.

Напомним, что одно из условий получения поддержки - это регистрация и осуществление деятельности на территории города Владивостока.

Подробно ознакомиться с условиями предоставления финансовой поддержки малого бизнеса или среднего бизнеса в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2018 годы можно на сайте администрации г.Владивостока www.vlc.ru и МКУ «Центр развития предпринимательства» www.crpvl.ru

Приём заявлений с пакетами документов от субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в Центре развития предпринимательства по предварительной записи с 1 по 15 число каждого месяца по адресу: г. Владивосток, ул. Запорожская, 77, 8 этаж. Тел: (423) 2606-926, 2606-803.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: финансирование  предпринимательство  малый и средний бизнес  кредитование 



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