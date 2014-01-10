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Во Владивостоке предприятия малого и среднего бизнеса получают муниципальную финансовую поддержку
Во Владивостоке с начала нового года возобновился прием документов на получение финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Владивостока.
Субсидирование затрат на осуществление предпринимательской деятельности осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2018 годы.
Получить субсидию представители малого и среднего бизнеса могут на возмещение части затрат, связанных:
- с уплатой процентов по кредитам,
- лизинговых платежей,
- с технологическим присоединением объектов недвижимого имущества к объектам электросетевого хозяйства,
- с регистрацией юридического лица (индивидуального предпринимателя),
- с началом предпринимательской деятельности,
- с производством инновационных товаров,
- с уплатой арендных платежей,
- с разработкой интернет-сайтов,
- с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
- с проведением обязательной аттестации рабочих мест,
- с уплатой услуг по подтверждению обязательной сертификации продукции,
- с открытием нового вида деятельности в сфере производства.
Один из новых видов поддержки – это компенсация расходов, связанных с созданием (развитием) социального предпринимательства, которое является социально ответственной деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Отметим, что в 2013 году были приняты положительные решения выплатить безвозмездные субсидии на развитие бизнеса 80-ти субъектам малого и среднего предпринимательства. Всего за прошедший год малому и среднему бизнесу оказана финансовая поддержка на сумму 25,7 млн рублей (из них 14,7 млн. руб. - из средств городского бюджета, 2,98 млн. руб. - из краевого бюджета, 8,02 млн. руб. - из федерального). Предприниматели, получившие поддержку, работают в различных отраслях экономики Владивостока: организация автомобильных грузоперевозок, производство мебели, парикмахерские услуги, образовательные услуги, туристическая деятельность и другие.
На 2014 год в бюджете Владивостокского городского округу на субсидирование затрат по программе поддержки субъектам малого и среднего бизнеса запланировано 16 млн. рублей.
Напомним, что одно из условий получения поддержки - это регистрация и осуществление деятельности на территории города Владивостока.
Подробно ознакомиться с условиями предоставления финансовой поддержки малого бизнеса или среднего бизнеса в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2018 годы можно на сайте администрации г.Владивостока www.vlc.ru и МКУ «Центр развития предпринимательства» www.crpvl.ru
Приём заявлений с пакетами документов от субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в Центре развития предпринимательства по предварительной записи с 1 по 15 число каждого месяца по адресу: г. Владивосток, ул. Запорожская, 77, 8 этаж. Тел: (423) 2606-926, 2606-803.
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