www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Во Владивостоке начался прием документов от организаций на получение субсидий

10 Января 2013, 16:00 | Владивосток

Во Владивостоке продолжается реализация ведомственной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока».

В рамках данной программы социально ориентированным некоммерческим организациям города из бюджета Владивостокского городского округа предоставляются субсидии на возмещение затрат. Отметим, что программа была впервые реализована во Владивостоке в 2012 году. Поддержкой в виде субсидий воспользовались 12 таких организаций.

Напомним, что получить материальную помощь можно на приобретение и установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, теплоэнергии; на оплату коммунальных услуг и услуг местной телефонной связи; арендную плату за пользование помещениями; оплату текущего ремонта помещений, а также на создание и обслуживание интернет - сайтов; эксплуатацию и содержание автотранспортных средств, оборудованных специальными электрическими подъемниками, при обеспечении транспортной доступности для инвалидов города Владивостока к объектам здравоохранения, культуры и спорта Владивостокского городского округа.

Для получения указанных субсидий необходимо с 10 по 30 января 2013 года представить в управление по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока (ул. Ильичева, 15, каб. 38) заявку на участие в отборе с указанием вида затрат в свободной форме и приложением следующих документов на бумажном носителе:

· документ, подтверждающий полномочия лиц, подписывающих заявку;

· сведения о социально ориентированной некоммерческой организации города Владивостока по утвержденной форме;

· заверенная копия устава социально ориентированной некоммерческой организации города Владивостока;

· справка из кредитной организации о наличии рублевого счета;

· копия инвентарной карточки учета основных средств о наличии автотранспортных средств, оборудованных специальными электрическими подъемниками (только для получения субсидии на возмещение затрат по эксплуатации и содержанию данных автотранспортных средств).

Копии документов (кроме заверенных нотариально) должны быть заверены подписью руководителя социально ориентированной некоммерческой организации.

Внимание! Социально ориентированные некоммерческие организации города Владивостока, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства, деятельность которых приостановлена, а также сообщившие о себе недостоверные сведения, не могут претендовать на получение финансовой поддержки в виде субсидий из бюджета Владивостокского городского округа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: некоммерческие организации  субсидии  бизнес 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru