Во Владивостоке начался прием документов от организаций на получение субсидий

Во Владивостоке продолжается реализация ведомственной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока».

В рамках данной программы социально ориентированным некоммерческим организациям города из бюджета Владивостокского городского округа предоставляются субсидии на возмещение затрат. Отметим, что программа была впервые реализована во Владивостоке в 2012 году. Поддержкой в виде субсидий воспользовались 12 таких организаций.

Напомним, что получить материальную помощь можно на приобретение и установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, теплоэнергии; на оплату коммунальных услуг и услуг местной телефонной связи; арендную плату за пользование помещениями; оплату текущего ремонта помещений, а также на создание и обслуживание интернет - сайтов; эксплуатацию и содержание автотранспортных средств, оборудованных специальными электрическими подъемниками, при обеспечении транспортной доступности для инвалидов города Владивостока к объектам здравоохранения, культуры и спорта Владивостокского городского округа.

Для получения указанных субсидий необходимо с 10 по 30 января 2013 года представить в управление по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока (ул. Ильичева, 15, каб. 38) заявку на участие в отборе с указанием вида затрат в свободной форме и приложением следующих документов на бумажном носителе:

· документ, подтверждающий полномочия лиц, подписывающих заявку;

· сведения о социально ориентированной некоммерческой организации города Владивостока по утвержденной форме;

· заверенная копия устава социально ориентированной некоммерческой организации города Владивостока;

· справка из кредитной организации о наличии рублевого счета;

· копия инвентарной карточки учета основных средств о наличии автотранспортных средств, оборудованных специальными электрическими подъемниками (только для получения субсидии на возмещение затрат по эксплуатации и содержанию данных автотранспортных средств).

Копии документов (кроме заверенных нотариально) должны быть заверены подписью руководителя социально ориентированной некоммерческой организации.

Внимание! Социально ориентированные некоммерческие организации города Владивостока, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства, деятельность которых приостановлена, а также сообщившие о себе недостоверные сведения, не могут претендовать на получение финансовой поддержки в виде субсидий из бюджета Владивостокского городского округа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.