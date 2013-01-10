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Во Владивостоке начался прием документов от организаций на получение субсидий
Во Владивостоке продолжается реализация ведомственной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока».
В рамках данной программы социально ориентированным некоммерческим организациям города из бюджета Владивостокского городского округа предоставляются субсидии на возмещение затрат. Отметим, что программа была впервые реализована во Владивостоке в 2012 году. Поддержкой в виде субсидий воспользовались 12 таких организаций.
Напомним, что получить материальную помощь можно на приобретение и установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, теплоэнергии; на оплату коммунальных услуг и услуг местной телефонной связи; арендную плату за пользование помещениями; оплату текущего ремонта помещений, а также на создание и обслуживание интернет - сайтов; эксплуатацию и содержание автотранспортных средств, оборудованных специальными электрическими подъемниками, при обеспечении транспортной доступности для инвалидов города Владивостока к объектам здравоохранения, культуры и спорта Владивостокского городского округа.
Для получения указанных субсидий необходимо с 10 по 30 января 2013 года представить в управление по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока (ул. Ильичева, 15, каб. 38) заявку на участие в отборе с указанием вида затрат в свободной форме и приложением следующих документов на бумажном носителе:
· документ, подтверждающий полномочия лиц, подписывающих заявку;
· сведения о социально ориентированной некоммерческой организации города Владивостока по утвержденной форме;
· заверенная копия устава социально ориентированной некоммерческой организации города Владивостока;
· справка из кредитной организации о наличии рублевого счета;
· копия инвентарной карточки учета основных средств о наличии автотранспортных средств, оборудованных специальными электрическими подъемниками (только для получения субсидии на возмещение затрат по эксплуатации и содержанию данных автотранспортных средств).
Копии документов (кроме заверенных нотариально) должны быть заверены подписью руководителя социально ориентированной некоммерческой организации.
Внимание! Социально ориентированные некоммерческие организации города Владивостока, находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства, деятельность которых приостановлена, а также сообщившие о себе недостоверные сведения, не могут претендовать на получение финансовой поддержки в виде субсидий из бюджета Владивостокского городского округа.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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