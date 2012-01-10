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ВМТП приобрел два контейнерных перегружателя
ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) приобрело два контейнерных перегружателя Kalmar для Владивостокского контейнерного терминала. Общая стоимость кранов превышает 2 млн евро.
В сообщении пресс-службы порта говорится, что перегружатели на пневмоходу каждый грузоподъемностью 45 тонн изготовлены на заводе холдинга Cargotec в Шанхае (КНР). Основным местом дислокации новой техники станет тыловая зона Владивостокского контейнерного терминала (причалы №16-№17 ВМТП). Краны уже доставлены в порт и будут введены в эксплуатацию в I квартале 2012 года.
В сообщении отмечается, что появление двух новых перегружателей значительно увеличит интенсивность обработки контейнеров в этом секторе ВКТ. В течение 2011 года для терминала было приобретено техники различной грузоподъемности и назначения на сумму порядка 9,7 млн евро.
«Золотой Рог».
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