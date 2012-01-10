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ВГУЭС получил сертификат на программу EBC*L

10 Января 2012, 15:53 | Владивосток

В конце декабря ВГУЭС получил сертификат, позволяющий открыть новый учебный центр повышения квалификации для работников бизнеса с получением Европейского сертификата бизнес-компетентности EBC*L.

- Учебный центр для подготовки сертифицированных бизнес-специалистов открыт на базе Института права и управления ВГУЭС в ответ на соответствующую потребность бизнес-среды, - рассказывает директор института, доктор экономических наук, академик Российской академии естественных наук, почетный работник высшего образования Наталья МАСЮК. - Европейский сертификат бизнес-компетентности EBC*L действителен в 33 странах мира. В России таких центров всего 20, а на Дальнем Востоке мы стали вторыми.

Напомним, European Business Competence* Licence (EBC*L) – европейский сертификат, подтверждающий компетенцию, знания и навыки работы в бизнес-среде. Это первый международный сертификат для нефинансовых менеджеров. Впервые созданный в Европе в 2002 году, на сегодняшний день EBC*L признан и известен в 30 странах мира, обучение и сдача экзамена на получение сертификата осуществляются на 24 языках. С 2008 года EBC*L доступен для обучения и сдачи экзамена на территории России на русском языке. У приморских менеджеров возможность получить такой сертификат, не выезжая в центральные города России, впервые появилась в 2010 году – первооткрывателем программы на Дальнем Востоке стал Центр развития профессиональных компетенций «Карьера-Форум».

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».

Автор: Елена Ардальянова
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