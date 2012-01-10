Взятки у приморских бизнесменов чиновники просят напрямую

Автор вопроса о коррупции в Приморье на прямой линии с премьер-министром Андрей ГОЛДОБИН объяснил газете «Конкурент», что в нашем крае коррупционеры «сразу говорят: «Дай».

А вот в Новосибирске, откуда бизнесмен приехал в Приморье, договоры просто «подписывались с условием какого-то инвестиционного обременения». Видимо, коррупция путем обременения не так оскорбляет предпринимателя, и он считает ее допустимой? Андрей Голдобин, по его словам, приехал в край в 2007 году, и теперь занимается строительным бизнесом.

«Золотой Рог».