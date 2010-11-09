Готовьте речи!

25 ноября малый и средний бизнес в очередной раз соберется на площадке администрации края. В этот день более 600 делегатов примут участие в пленарном заседании, которое откроет Третий съезд предпринимателей Приморского края. Организаторами мероприятия выступают Администрация Приморского края и Общественный совет предпринимателей.

Как рассказала «ЗР» председатель общественного совета предпринимателей Приморского края Марина ШЕМИЛИНА, на съезде будет проанализирована эффективность мер государственной поддержки. «Съезд проводится раз в три года. В резолюции последнего съезда было записано, что необходимы государственные деньги для поддержки предпринимателей. Я хорошо помню выступления представителей малого бизнеса, они указывали на то, что государство не выделяет ни рубля для развития этого сектора экономики. Прошло три года, и ситуация изменилась коренным образом. Сегодня работает программа поддержки малого бизнеса. В нее заложено более 200 млн руб. Об этом делегаты последнего съезда даже мечтать не могли».

То, что сегодня малый и средний бизнес получил карт-бланш - этом сомнений нет даже у предпринимателей. Дело даже не в том, что сегодня можно получить грант на открытие бизнеса или субсидирование процентной ставки по кредиту. Изменилось отношение власти к бизнесу, произошло переосмысление роли малого бизнеса в экономике региона.

Чтобы понять, что такое малый бизнес на территории края, приведем несколько цифр. В Приморском крае зарегистрировано 80 тысяч предприятий. Из них в форме ООО 26 тыс., остальные преимущественно в виде ИП. Доля занятых в малом и среднем бизнесе - 27%.

«Если интересы крупного бизнеса лоббирует непосредственно сам бизнес, то интересы субъектов малого бизнеса лоббирует государство, - считает руководитель департамента экономического развития Администрации Приморского края Николай ДУБИНИН. - На съезде будут работать секции, которые будут нести практическую пользу для бизнесменов. Например, секция по вопросам энергосбережения. В стране принята специальная программа. Затраты на электричество на многих предприятиях значительны. Путем внедрения систем энергосбережения предприниматели могут значительно снизить свои расходы. Поэтому на эту секцию будут приглашены компании, оказывающие подобные услуги, они расскажут о новом оборудовании.

Кроме того, в последние годы в Приморском крае была проведена большая работа с энергетическими компаниями. Не секрет, что часто представители компаний были вынуждены заключать с энергетиками договоры, которые ущемляли их права. В частности, эти договоры предусматривали штрафные санкции за превышение лимитов. Однако после того, как часть дел была рассмотрена в территориальном управлении ФАС, эти суммы штрафа стали минимальными. Кроме этой секции, будет секция по государственному имуществу. Специалисты расскажут, как правильно воспользоваться преимущественным правом выкупа муниципальной собственности.

Отдельной темой для разговора станет кредитование малого бизнеса. Ведь малый бизнес очень часто получает отказы при рассмотрении кредитной заявки, так как банки выдвигают заранее невыполнимые требования по представлению залогового имущества. Правда, в этом году по инициативе общественных движений бизнеса в администрации края создан гарантийный фонд. Это настоящий прорыв в области микрофинансирования небольших компаний. Ведь фонд дает гарантию перед банками, следовательно облегчает доступ к кредитным ресурсам. В настоящее время выдано гарантий на сумму 40 млн руб. Всего фонд готов выдать гарантий на 150 млн руб. На данный момент 6 банков принимают участие в программе, еще несколько банков в ближайшее время войдут в число участников этого проекта.

Расскажут предпринимателям о программах государственной поддержки модернизации и инноваций. Принятый в стране курс на модернизацию подкреплен финансированием. Краевая программа развития малого бизнеса содержит несколько разделов на эти темы, которые подкреплены финансированием.

Также перед делегатами выступят представители Министерства экономического развития. Они расскажут о том, какие решения будут приняты на федеральном уровне. Ведь государственная поддержка - это не самоцель, а всего лишь один из инструментов, позволяющих вывести малый бизнес на новый уровень.

«Диалог власти и бизнеса будет продолжен, - уверена Марина Шемилина. - Последние несколько лет предприниматели края активно участвуют в подготовке нормативных документов. Более 40 поправок в различные законопроекты были внесены рабочими группами бизнеса. Нас радует, что все больше предпринимателей приходят в ряды общественных организаций. В свою очередь активно работают организации, оказывающие бизнесу информационную поддержку. В отдаленных районах края проходят бесплатные семинары, в ходе которых бизнес получает всю необходимую информацию по интересующим его вопросам. Чтобы представители районов края не остались в стороне, уже сегодня мы разослали приглашения по всем районам края».