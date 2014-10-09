Претенденты на должность руководителя во Владивостоке хотят зарабатывать 110000 рублей

Кто он - современный руководитель? Службой исследований компании HeadHunter была проведена аналитика резюме, размещенных на сайте vladivostok.hh.ru в разделе «Высший менеджмент», и составлен собирательный портрет начальника из Владивостока.

Согласно исследованию HeadHunter, руководитель во Владивостоке – это мужчина (75%) в возрасте от 30 до 40 лет (41%). На втором месте руководители чуть постарше – 25% из всех соискателей находятся в возрасте 40-50 лет. С опытом работы более 6-ти лет абсолютное большинство – 84% соискателей.

89% руководителей владеют английским языком, на втором месте немецкий 8%, а на третьем - французский язык 4% (в исследовании учитывалось, что 1 специалист может знать несколько языков одновременно).

Зарплатные ожидания соискателей на должность руководителя распределились следующим образом. По мнению соискателей (28%), для них вполне приемлемой будет зарплата в размере 70 000-110 000 руб. Чуть меньше, 25%, готовы выйти на работу, если будет предложено вознаграждение 35 000-70 000 рублей.

На должность руководителей во Владивостоке со значительным перевесом претендуют мужчины: слабой половины всего лишь 25% из всех соискателей. Основная масса претендентов находится в возрасте от 30 до 40 лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.