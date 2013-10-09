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Япония предлагает Дальнему Востоку экономичное морское оборудование

09 Октября 2013, 16:08 | Владивосток

Во Владивостоке в отеле «Хенде» прошел третий международный семинар «Развитие российско-японского сотрудничества в судостроении и судоремонте». В нем приняли участие более ста делегатов из почти пятидесяти судоремонтных и судостроительных компаний, в том числе 16 японских компаний. Организаторами мероприятия выступили российский морской регистр судоходства (РС) и Ассоциация японских производителей судового оборудования (JSMEA).

Организаторы подчеркнули, что семинар - это стратегическая площадка для обмена мнениями и решения насущных вопросов. Поделиться инновациями и новыми технологиями в сфере судостроительства и мореходства пришли представители таких известных компаний, как Daihatsu Diesel, Yanmar Company, Nakashima Propeller и Nissan Refrigeration and Engineering, а также ФАУ «Российский морской регистр судоходства», департамент промышленности и транспорта администрации Приморского края, ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания», ЗАО «Морская инженерная компания», ДНИИМФ, ДВФУ, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, а также ведущие судостроительные и судоремонтные компании Приморского и Хабаровского краев.

- При развитии судостроения нельзя не учитывать огромный опыт японских коллег, накопленный за десятилетия их работы, - считает Сергей КУЛИКОВ, директор Дальневосточного филиала РС. - Для морской отрасли Дальнего Востока большое значение имеют многие виды судов, такие как рыболовные, научно-исследовательские, суда для перевозки грузов, и другие. Постройка этих судов ведется, как правило, с привлечением частных инвесторов, что чревато определенным риском и требует поддержки как финансовых институтов, так и государственных структур.

Российские судостроители заинтересованы в получении информации как по общесудовому, так и по специализированному оборудованию (рыболовному, дноуглубительному и др.), по проектам специализированных судов, а также по возможностям взаимодействия с японскими верфями. В свою очередь японские судостроительные и судоремонтные компании стремятся к успешному выходу на российский рынок. Заместитель директора по международным делам министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии г-н Наото НАКАГАВА:

- По данным 2011 года, общий объем производства судового оборудования в Японии составил $11 млрд, или 359 млрд руб. Из этого объема производства на долю экспорта приходится 31,2%, что составляет 112 млрд руб. Из этих цифр становится ясно, что доля японского судового оборудования на мировом рынке действительно велика. Основная причина выбора именно японского оборудования - это низкий расход топлива.

Обе стороны согласились, что главная цель мероприятия - изучение возможностей расширения сотрудничества между российскими и японскими компаниями морской отрасли для обеспечения безопасности и продуктивности судоходного дела.

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Юлия Хамаганова
Теги: АТР  бизнес  судостроение  Япония  международное сотрудничество  оборудование 



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