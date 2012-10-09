www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Excel поможет в бюджетировании

09 Октября 2012, 21:13 | Владивосток

В малом и среднем бизнесе Excel является едва ли не единственным средством автоматизации работы финансиста – в таких компаниях система учета и управления финансами может быть построена исключительно в этой программе.

Илья ГРИШИН, специалист по управлению финансами из Екатеринбурга за 12 лет прошел путь от начинающего экономиста до владельца бизнеса. В настоящее время постоянно ведет проекты по разработке, внедрению и автоматизации систем бюджетирования и управленческого учета. В октябре он проведет ряд семинаров во Владивостоке.

- За время работы мне удалось побывать на всех фронтах управления финансами: я был экономистом, который разрабатывает и внедряет систему управления финансами на предприятии своими силами, выступал в роли специалиста, который взаимодействует с внешними консультантами в процессе разработки и внедрения системы управления финансами, работал консультантом по разработке, внедрению и автоматизации бюджетного управления и управленческого учета и выполнял проекты автоматизации своими руками, разрабатывал экономику предприятия «с нуля» в небольших компаниях, работал финансовым директором, - рассказывает Илья Гришин. - Но где бы я ни работал, мне постоянно приходилось использовать Excel для автоматизации расчетов. И хотя я ярый сторонник автоматизации бюджетирования и управленческого учета на базе более серьезных платформ (как минимум 1С), тем не менее, у моих клиентов постоянно возникают вопросы по использованию Excel для бюджетирования и управленческого учета.

- То есть использование серьезных программных продуктов не исключает работы в Excel?

- Отвечу конкретным примером. Не так давно мы делали проект по консолидации отчетности в Excel одному крупному клиенту (холдинг насчитывает 8 серьезных промышленных предприятий). Как оказалось – предприятия холдинга работают в разных программных продуктах, картинку в целом по холдингу видеть хочется, а свести отчетность в Excel оказалось и проще, и быстрее, и дешевле.

Про малый и средний бизнес, где Excel является едва ли не единственным средством автоматизации работы для финансиста – даже говорить не стоит. В таких компаниях мне приходилось «с нуля» стоить системы учета и управления финансами, используя только Excel.

- Обобщив весь свой предыдущий опыт, вы решили создать на его основе семинар?

- До недавнего времени меня постоянно спрашивали: «А как мне тут в файле сделать, чтобы здесь значение выбрал, а данные оттуда автоматически подставлялись?» или «Вот у меня есть здоровая таблица, но мне все данные не нужны. Как сделать, чтобы из этой здоровой таблицы в другой файл подставлялись, но не все, а только те, которые нужны...» ну и множество других подобных вопросов.

А когда садишься за компьютер и за пять минут нажатием нескольких кнопок делаешь то, над чем человек бился несколько недель – тебя начинают считать как минимум шаманом! Но, если ответить, что «я не шаман, я просто хорошо умею применять стандартные средства Excel» – за таким ответом немедленно следует просьба: «Научи меня так же!» Вот и получалось, что одного научил одному куску, другого – другому.

Но в определенный момент такого рода «кусковое» обучение мне надоело. Я решил, что если уж обучать работе в Excel, то не «кусками», а целиком и не одного человека, а сразу несколько. Мне осталось только собрать все свои наработки воедино, после чего я с удивлением обнаружил, что информации набралось на полноценный семинар.

Первая группа участников собралась буквально за один день, как только я сделал рассылку по своим клиентам и предложил им поучаствовать в этом семинаре. Потом мы немного доработали семинар и «выпустили» его в открытую продажу.

- Ну, допустим, предприниматель пришел на ваш семинар, научился бюджетированию и управленческому учету. А что дальше?

- Очень часто рассчитывая абстрактные аналитические коэффициенты, экономисты не видят, что за ними реально стоит. Не отслеживая взаимосвязи различных коэффициентов, лишь вычисляют их значения, сравнивая затем с нормативами, взятыми, кстати, из западной практики и не имеющими ничего общего с российскими реалиями. После проведения такого анализа не принимается никаких решений и не осуществляется никаких мер. Ведь на основании этих финансовых показателей или отчетов невозможно что-либо решить или предпринять. А система анализа должна быть нацелена прежде всего на принятие адекватных управленческих решений.

Елена ЛЕНСКАЯ, газета "Золотой Рог".

Автор: Елена Ленская
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru