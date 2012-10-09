Excel поможет в бюджетировании

В малом и среднем бизнесе Excel является едва ли не единственным средством автоматизации работы финансиста – в таких компаниях система учета и управления финансами может быть построена исключительно в этой программе.

Илья ГРИШИН, специалист по управлению финансами из Екатеринбурга за 12 лет прошел путь от начинающего экономиста до владельца бизнеса. В настоящее время постоянно ведет проекты по разработке, внедрению и автоматизации систем бюджетирования и управленческого учета. В октябре он проведет ряд семинаров во Владивостоке.

- За время работы мне удалось побывать на всех фронтах управления финансами: я был экономистом, который разрабатывает и внедряет систему управления финансами на предприятии своими силами, выступал в роли специалиста, который взаимодействует с внешними консультантами в процессе разработки и внедрения системы управления финансами, работал консультантом по разработке, внедрению и автоматизации бюджетного управления и управленческого учета и выполнял проекты автоматизации своими руками, разрабатывал экономику предприятия «с нуля» в небольших компаниях, работал финансовым директором, - рассказывает Илья Гришин. - Но где бы я ни работал, мне постоянно приходилось использовать Excel для автоматизации расчетов. И хотя я ярый сторонник автоматизации бюджетирования и управленческого учета на базе более серьезных платформ (как минимум 1С), тем не менее, у моих клиентов постоянно возникают вопросы по использованию Excel для бюджетирования и управленческого учета.

- То есть использование серьезных программных продуктов не исключает работы в Excel?

- Отвечу конкретным примером. Не так давно мы делали проект по консолидации отчетности в Excel одному крупному клиенту (холдинг насчитывает 8 серьезных промышленных предприятий). Как оказалось – предприятия холдинга работают в разных программных продуктах, картинку в целом по холдингу видеть хочется, а свести отчетность в Excel оказалось и проще, и быстрее, и дешевле.

Про малый и средний бизнес, где Excel является едва ли не единственным средством автоматизации работы для финансиста – даже говорить не стоит. В таких компаниях мне приходилось «с нуля» стоить системы учета и управления финансами, используя только Excel.

- Обобщив весь свой предыдущий опыт, вы решили создать на его основе семинар?

- До недавнего времени меня постоянно спрашивали: «А как мне тут в файле сделать, чтобы здесь значение выбрал, а данные оттуда автоматически подставлялись?» или «Вот у меня есть здоровая таблица, но мне все данные не нужны. Как сделать, чтобы из этой здоровой таблицы в другой файл подставлялись, но не все, а только те, которые нужны...» ну и множество других подобных вопросов.

А когда садишься за компьютер и за пять минут нажатием нескольких кнопок делаешь то, над чем человек бился несколько недель – тебя начинают считать как минимум шаманом! Но, если ответить, что «я не шаман, я просто хорошо умею применять стандартные средства Excel» – за таким ответом немедленно следует просьба: «Научи меня так же!» Вот и получалось, что одного научил одному куску, другого – другому.

Но в определенный момент такого рода «кусковое» обучение мне надоело. Я решил, что если уж обучать работе в Excel, то не «кусками», а целиком и не одного человека, а сразу несколько. Мне осталось только собрать все свои наработки воедино, после чего я с удивлением обнаружил, что информации набралось на полноценный семинар.

Первая группа участников собралась буквально за один день, как только я сделал рассылку по своим клиентам и предложил им поучаствовать в этом семинаре. Потом мы немного доработали семинар и «выпустили» его в открытую продажу.

- Ну, допустим, предприниматель пришел на ваш семинар, научился бюджетированию и управленческому учету. А что дальше?

- Очень часто рассчитывая абстрактные аналитические коэффициенты, экономисты не видят, что за ними реально стоит. Не отслеживая взаимосвязи различных коэффициентов, лишь вычисляют их значения, сравнивая затем с нормативами, взятыми, кстати, из западной практики и не имеющими ничего общего с российскими реалиями. После проведения такого анализа не принимается никаких решений и не осуществляется никаких мер. Ведь на основании этих финансовых показателей или отчетов невозможно что-либо решить или предпринять. А система анализа должна быть нацелена прежде всего на принятие адекватных управленческих решений.

Елена ЛЕНСКАЯ, газета "Золотой Рог".