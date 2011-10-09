Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пассажиропоток аэропорта Владивостока вырос на 14%
Аэропорт Владивосток поднял в небо 521 тыс. тонн суммарной взлетной массы
За январь-сентябрь 2011 года ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») обслужило 1 млн 80 тыс. пассажиров, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года. ОАО "МАВ" подвело итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2011 года.
За девять месяцев 2011 года пассажиропоток на международных линиях по сравнению с 2010 годом увеличился на 39% и составил 239 тыс. человек. На внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 841 тыс. человек, что на 8% выше, чем в прошлом году.
За указанный период в аэропорту совершено 4576 самолетовылетов. Увеличение количества рейсов на внутренних авиалиниях составляет 12%, на международных – 19. Общий рост этого показателя к данным 2010 года составил 14%.
Суммарная взлетная масса по сравнению с данными 2010 года увеличилась на 19% и составила 521 тыс. тонн.
В сентябре услугами аэропорта воспользовалась 131 тыс. пассажиров, что на 4% больше, чем в сентябре 2010 года. Рост суммарной взлетной массы и количества самолетовылетов составил 22 и 15% соответственно.
Рост ключевых показателей производственной деятельности предприятия связан с его активным развитием. Напомним, в 2011 году в аэропорту Владивостока увеличена частота сообщения с Москвой, Пекином, Сеулом, открыты новые регулярные рейсы, в сезон зимней навигации запланировано расширение чартерной программы.
Досье: ОАО «Международный аэропорт Владивосток» - российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2010 году аэропорт обслужил 1 млн 263 тыс.пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.
Новости тематики
- Трутнев отмечает нехватку отелей для размещения гостей Восточного экономического форума
- Строитель моста на остров Русский во Владивостоке попал под банкротство
- Современная инфраструктура, созданная в Приморье к саммиту АТЭС, работает на привлечение инвестиций
- Скандально известный катамаран "Владивосток" взяли в заложники
- Владивосток глазами москвичей: туман, дождь и столичные цены на такси
- Минрегион спешно ликвидировал скандального госзаказчика строительства кампуса ДВФУ на острове Русском
- ОАО "ДВЭУК" и ЗАО "КРОКУС" намерены урегулировать вопросы оплаты долга за теплоснабжение
- ООО «ФедералСтрой» вернет Тихоокеанской мостостроительной компании 1,5 млн рублей
- Хаятт готовится к открытию отелей во Владивостоке
- ЗАО «Крокус Интернешнл» выплатит штраф за просроченные обязательства по объектам ДВФУ
Новости раздела
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний