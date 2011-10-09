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Саммит АТЭС - 2012
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Пассажиропоток аэропорта Владивостока вырос на 14%

09 Октября 2011, 16:38 | Владивосток

Аэропорт Владивосток поднял в небо 521 тыс. тонн суммарной взлетной массы

За январь-сентябрь 2011 года ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») обслужило 1 млн 80 тыс. пассажиров, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года. ОАО "МАВ" подвело итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2011 года.

За девять месяцев 2011 года пассажиропоток на международных линиях по сравнению с 2010 годом увеличился на 39% и составил 239 тыс. человек. На внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 841 тыс. человек, что на 8% выше, чем в прошлом году.

За указанный период в аэропорту совершено 4576 самолетовылетов. Увеличение количества рейсов на внутренних авиалиниях составляет 12%, на международных – 19. Общий рост этого показателя к данным 2010 года составил 14%.

Суммарная взлетная масса по сравнению с данными 2010 года увеличилась на 19% и составила 521 тыс. тонн.

В сентябре услугами аэропорта воспользовалась 131 тыс. пассажиров, что на 4% больше, чем в сентябре 2010 года. Рост суммарной взлетной массы и количества самолетовылетов составил 22 и 15% соответственно.

Рост ключевых показателей производственной деятельности предприятия связан с его активным развитием. Напомним, в 2011 году в аэропорту Владивостока увеличена частота сообщения с Москвой, Пекином, Сеулом, открыты новые регулярные рейсы, в сезон зимней навигации запланировано расширение чартерной программы.

Досье: ОАО «Международный аэропорт Владивосток» - российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2010 году аэропорт обслужил 1 млн 263 тыс.пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.

Автор: Отдел по связям с общественностью ОАО «МАВ»
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