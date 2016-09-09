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Лучшие инновационные проекты Дальнего Востока выбрали во Владивостоке

09 Сентября 2016, 16:45 | Владивосток

14 инновационных проектов презентовали участники фестиваля Startup Village by THE SEA во Владивостоке. Проекты планируются к реализации в различных сферах: от индустрии развлечений до судостроения. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Так, Дмитрий Волошенко представил проект строительства тримарана.

«Область судостроения динамично развивается, и единственный сегмент, которого не коснулись изменения – это морские перевозки. При этом большая проблема Приморья – в длительности такого вида транспортировки», - рассказал Дмитрий Волошенко.

По словам докладчика, решением может стать производство тримаранов. Такое судно будет доставлять грузы в 4 раза быстрее. За раз транспорт сможет перевезти 800 человек и 200 машин, а время в пути из Кореи во Владивосток составит порядка 6 часов.

«Также он будет потреблять гораздо меньше топлива за счет снижения собственного веса: специально для этого будут использоваться композитные материалы. Стоимость такого судна будет в 2-2,5 раза ниже, чем у других производителей», - подчеркнул докладчик.

Отметим, компания-инициатор ООО «Композитное кораблестроение» уже осуществляет производство во Владивостоке, в мае она получила статус резидента Свободного порта.

Также участники представили проекты производства персональных обучающих роботов, сервис для лизинга недвижимости, навигационные разработки, систему для открытия замков с помощью мобильного приложения для телефона, программы для обработки видео и другие.

Оценивало работы участников компетентное жюри, в состав которого вошли представители из известного финского акселератора STARTUP SAUNA, компании DNS и Инвестиционного Агентства Приморского края.

 «Некоторые из представленных проектов особенно актуальны для Приморья. Например, очень интересен проект, касающийся мониторинга разлива нефтяных пятен на морской акватории, привлекательны разработки в области робототехники и мобильных приложений для портфельных инвесторов», - рассказала первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края Елена Яскевич.

Жюри отобрали 6 лучших команд и провели с каждой командой индивидуальную работу. Начинающие предприниматели получили рекомендации по вопросам стратегического развития проектов от лучших мировых тренеров. 

Победителем питч-презентации стартап-команд стал Олег Никитин, который представил компанию Оптиакс. Командой проекта разработано специализированное приложение, которое позволяет начинающим инвесторам управлять активами. В число призеров также попали два резидента «Сколково»: компания «Софтвеллум» с платформой для передачи видеостриминга, а также компания «Настек» с проектом Трекер Тау. Теперь три финалиста смогут продолжить общение с тренерами в Хельсинки. Они получили приглашение на финскую стартап-конференцию Slush, которая пройдет в ноябре.

«Это, в свою очередь, означает высокую вероятность того, что эти люди также смогут бесплатно пройти 5-недельный курс в Startup Sauna», - рассказал заместитель главы Дальневосточного представительства «Сколково» Юрий Сибирский.

Отметим, в рамках программы Startup Village by THE SEA прошли дискуссионные сессии. Участники обсудили возможности использования энергии моря, а также поделились опытом успешно реализованных инновационных проектов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: инновации  сколково 



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