Президент FESCO Алиханов вошел в совет директоров ДВМП

Акционеры ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) на внеочередном собрании досрочно прекратили полномочия действующего совета директоров и избрали новый совет директоров.

В частности, в новый состав вошли президент FESCO Руслан АЛИХАНОВ и вице-президента группы "Сумма" по финансам Евгения ТЮРИКОВА. Они сменили вице-президента "Суммы" по управлению активами Наталью ЧУМАЧЕНКО и главу московского филиала TPG Capital Дмитрия ШВЕЦА.

Остальные 7 членов совета были переизбраны. Четверо из них представляют группу "Сумма": это президент Александр ВИНОКУРОВ, юрист группы Сергей ЗАХАРОВ, Дмитрий КАЛИНИН и бывший первый заместитель гендиректора, член совета директоров ОАО "Новороссийский морской торговый порт" Марат ШАЙДАЕВ. Еще двое представляют инвестфонд TPG: директор TPG Capital Стефан КОВСКИ и управляющий партнер TPG Capital Стивен Марк ПИЛ. От инвестфонда East Capital - партнер и глава московского офиса Ханс Густав Якоб ГРАПЕНГЕЙССЕР.

В настоящее время группе "Сумма" Зиявудина Магомедова принадлежат 32,5% акции ОАО "Дальневосточное морское пароходство", GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.