www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Оперштаб Минэнерго России обсудил ход строительства энергообъектов саммита АТЭС-2012

09 Сентября 2011, 15:26 | Владивосток

«Все генерирующие объекты острова Русский готовы к несению нагрузки в заявленных потребителями объемах, как по электрической, так и по тепловой энергии в период ОЗП», – сообщил заместитель генерального директора ОАО «ДВЭУК» Хизир Макитов.

Исполнение поручений Правительства РФ и протоколов Оперативного штаба Минэнерго России, выполнение планов-графиков проектирования и строительства объектов энергоснабжения саммита АТЭС-2012, а также ход создания кластера интеллектуальной электрической сети на о. Русский были рассмотрены на заседании, прошедшем во Владивостоке под председательством заместителя Министра энергетики РФ Андрея Шишкина.

Как сообщил "ЗР" Александр Хамицевич, пресс-секретарь ОАО «ДВЭУК», входе встречи были заслушаны доклады представителей ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «ДРСК» и ОАО «ДГК».

Представители ОАО «ДВЭУК», в чью зону ответственности входит управление подготовкой всей энергетической структуры о. Русский к проведению саммита АТЭС-2012, доложили о выполнении поручений Правительства РФ и Оперативного штаба Минэнерго России, о состоянии объектов энергетической инфраструктуры саммита АТЭС, о подготовке объектов энергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 гг. и ходе создания кластера интеллектуальной электрической сети на о. Русский.

Председатель Оперативного штаба, заместитель министра энергетики РФ Андрей Шишкин отметил успехи в работе энергетиков, особо подчеркнув достижения в реализации мероприятий по газификации владивостокских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1, а также ТЦ «Северная» (о. Русский), входящих в зону ответственности ОАО «РАО ЭС Востока». Оборудование Владивостокской ТЭЦ-1 и ТЦ «Северная» должно быть переведено на газ к концу текущего года, а работы по реконструкции всех 14 котлов ВТЭЦ-2 планируется завершить в 2013 году.

Досье "ЗР": ОАО «ДВЭУК» является лидером в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие электроэнергетического комплекса Дальнего Востока. Компания, созданная в 2001 году в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России» и антикризисного управления ряда АО-энерго, в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционная программа компании в 2009-2010 гг. составила 13,4 млрд рублей. На период до 2015 г. объем государственных инвестиций в развитие объектов энергетики Дальнего Востока, находящихся под управлением ОАО «ДВЭУК», запланирован в сумме свыше 80 млрд рублей. Уставный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 21,6 млрд рублей.

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru