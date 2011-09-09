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Оперштаб Минэнерго России обсудил ход строительства энергообъектов саммита АТЭС-2012
«Все генерирующие объекты острова Русский готовы к несению нагрузки в заявленных потребителями объемах, как по электрической, так и по тепловой энергии в период ОЗП», – сообщил заместитель генерального директора ОАО «ДВЭУК» Хизир Макитов.
Исполнение поручений Правительства РФ и протоколов Оперативного штаба Минэнерго России, выполнение планов-графиков проектирования и строительства объектов энергоснабжения саммита АТЭС-2012, а также ход создания кластера интеллектуальной электрической сети на о. Русский были рассмотрены на заседании, прошедшем во Владивостоке под председательством заместителя Министра энергетики РФ Андрея Шишкина.
Как сообщил "ЗР" Александр Хамицевич, пресс-секретарь ОАО «ДВЭУК», входе встречи были заслушаны доклады представителей ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «ДРСК» и ОАО «ДГК».
Представители ОАО «ДВЭУК», в чью зону ответственности входит управление подготовкой всей энергетической структуры о. Русский к проведению саммита АТЭС-2012, доложили о выполнении поручений Правительства РФ и Оперативного штаба Минэнерго России, о состоянии объектов энергетической инфраструктуры саммита АТЭС, о подготовке объектов энергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 гг. и ходе создания кластера интеллектуальной электрической сети на о. Русский.
Председатель Оперативного штаба, заместитель министра энергетики РФ Андрей Шишкин отметил успехи в работе энергетиков, особо подчеркнув достижения в реализации мероприятий по газификации владивостокских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1, а также ТЦ «Северная» (о. Русский), входящих в зону ответственности ОАО «РАО ЭС Востока». Оборудование Владивостокской ТЭЦ-1 и ТЦ «Северная» должно быть переведено на газ к концу текущего года, а работы по реконструкции всех 14 котлов ВТЭЦ-2 планируется завершить в 2013 году.
Досье "ЗР": ОАО «ДВЭУК» является лидером в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие электроэнергетического комплекса Дальнего Востока. Компания, созданная в 2001 году в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России» и антикризисного управления ряда АО-энерго, в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционная программа компании в 2009-2010 гг. составила 13,4 млрд рублей. На период до 2015 г. объем государственных инвестиций в развитие объектов энергетики Дальнего Востока, находящихся под управлением ОАО «ДВЭУК», запланирован в сумме свыше 80 млрд рублей. Уставный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 21,6 млрд рублей.
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