«Ренова» хочет купить аэропорт Владивосток

Группа компаний «Ренова» (контролируется Виктором ВЕКСЕЛЬБЕРГОМ) заинтересована в покупке ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), сообщил председатель совета директоров группы Евгений ОЛЬХОВИК.

Ранее теперь уже бывший министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН говорил, что в числе претендентов на аэропорт Владивостока выступают «БазЭл Аэро», «Новапорт» и владельцы Хабаровского аэропорта.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».