Иностранным судам разрешили заходить в акваторию Владивостока во время саммита

Два пассажирских судна под флагом Республики Сингапур получили разрешение многократно заходить в район, расположенный в бухте Улисс, во время саммита АТЭС и после. Они должны обеспечивать бесперебойное паромное сообщение с островом Русский.

Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в среду, 1 августа. ФСБ и ФТС России, а также Россельхознадзор и Роспотребнадзор будут осуществлять пограничный, таможенный, ветеринарный, карантинный и прочий контроль иностранных судов «PENGUIN 32» и «PENGUIN 33». Срок действия разрешения - до 15 октября 2012 года.

В районе бухты Улисс находятся подразделения ТОФ. Д ля организации движения судов там организуют специальный причал.

«Золотой Рог».