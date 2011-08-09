Главный порт Владивостока продан

Менеджмент Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) продает свою долю в компании консорциуму неназванных финансовых инвесторов. По версии газеты «РБК daily», владелец второй половины порта – группа FESCO Сергея ГЕНЕРАЛОВА получит долю нового партнера в управление, а в будущем собирается выкупить этот пакет.

3 августа полномочия генерального директора ОАО «ВМТП» приостановлены, и на 9 сентября назначено внеочередное собрание акционеров, в повестке которого значатся досрочное прекращение полномочий Вячеслава ПЕРЦЕВА, возглавлявшего порт последние 5 лет, и избрание нового генерального директора Общества. Как сообщил ИАА «ПортНьюс» вице-президент по корпоративным коммуникациям Fesco Станислав ВАРТАНЯН, речь идет о продаже менеджментом ВМТП 50% доли в ООО «М-Порт» (оставшиеся 50% принадлежат FESCO), которое, в свою очередь, владеет 95,6% порта. Другие подробности сделки не раскрываются.

Напомним, участниками ООО «Порт-М», которое и владело 95% уставного капитала ВМТП, в равных долях до сих пор были ДВМП (группа FESCO) и «Порт-Актив» (представляет менеджмент ВМТП). Как рассказал Станислав ВАРТАНЯН РБК daily, их партнеры по Владивостокскому морскому торговому порту продают свою долю консорциуму финансовых инвесторов, организованному «ВТБ Капиталом». Получить комментарии руководства порта изданию не удалось. В «ВТБ Капитале» подтвердили участие в сделке, но раскрыть участников консорциума отказались. Сумма сделки неизвестна. По оценке аналитика Raiffeisenbank Константина ЮМИНОВА, речь может идти о $60-100 млн. В FESCO также подчеркнули, что новые инвесторы ВМТП передадут группе право на управление портом и до конца 2011 года они намерены выкупить долю инвесторов.

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - один из крупнейших морских портов на Дальнем Востоке России. ВМТП имеет 17 причалов, в том числе специализированные - контейнерные, пассажирские, автомобильные. ОАО «ВМТП» входит в транспортную группу FESCO. Грузооборот ВМТП по итогам 2010 года увеличился на 11% - до 6,9 млн тонн. Главная специализация порта – контейнеры.

Как передает РБК, несколько месяцев назад в ВМТП возник конфликт с его акционером: компания «М-Порт» подала иск с требованием провести внеочередное собрание акционеров порта для смены его гендиректора и совета директоров. В начале июля суд отказал «М-Порту» в его требовании, сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции.

До избрания нового генерального директора исполняет его обязанности по решению Наблюдательного совета ОАО «ВМТП» Владимир КОРЧАНОВ, исполнительный директор ОАО ДВМП», что еще раз подтверждает интерес в сделке группы Сергея Генералова.