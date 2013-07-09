У жителей Владивостока появилась возможность прокатиться на катамаране, построенном к саммиту

Скоростное пассажирское судно катамаранного типа «Москва» перевозит пассажиров по маршруту «Владивосток – остров Попова – остров Рейнеке». Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, судно, находящееся на балансе КГУП «Госнедвижимость», передано частному перевозчику ИП Александр Корытко, осуществляющему межмуниципальные перевозки в Хасанский район.

Напомним, как сообщал ZRPRESS.RU, к саммиту непосредственно в Приморье были построены три пассажирских катамарана вместимостью по 223 человека каждый, в том числе скоростное пассажирское судно катамаранного типа «Москва», по заказу администрации Приморского края на ОАО «Восточная верфь» для транспортного обслуживания участников и гостей саммита АТЭС и дельнейшего его использования на линиях морских прибрежных пассажирских перевозок. Стоимость каждого судна составляет порядка 100 млн рублей. Первые два судна получили названия «Москва» и «Санкт-Петербург». Катамаран «Москва» был принят заказчиком - администрацией Приморья - 24 августа 2012 года. «Санкт-Петербург» в августе еще проходил ходовые испытания. А вот третий катамаран со звучным именем «Владивосток» к началу саммита на воду так и не был спущен.

Напомним также, по прошлогодним подсчетам ZRPRESS.RU, если использовать катамараны для перевозки отдыхающих на острова Попова и Рейнеке, стоимость проезда может зашкалить за 300 рублей.

В настоящее время перевозчиком отрабатывается расписание движения катамарана с учетом мнения жителей островных территорий Попова и Рейнеке.

Мария Кузовлева. ZRPRESS.RU, Владивосток.