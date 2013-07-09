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У жителей Владивостока появилась возможность прокатиться на катамаране, построенном к саммиту

09 Июля 2013, 13:35 | Владивосток

Скоростное пассажирское судно катамаранного типа «Москва» перевозит пассажиров по маршруту «Владивосток – остров Попова – остров Рейнеке». Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, судно, находящееся на балансе КГУП «Госнедвижимость», передано частному перевозчику ИП Александр Корытко, осуществляющему межмуниципальные перевозки в Хасанский район.

Напомним, как сообщал ZRPRESS.RU, к саммиту непосредственно в Приморье были построены три пассажирских катамарана вместимостью по 223 человека каждый, в том числе скоростное пассажирское судно катамаранного типа «Москва», по заказу администрации Приморского края на ОАО «Восточная верфь» для транспортного обслуживания участников и гостей саммита АТЭС и дельнейшего его использования на линиях морских прибрежных пассажирских перевозок. Стоимость каждого судна составляет порядка 100 млн рублей. Первые два судна получили названия «Москва» и «Санкт-Петербург». Катамаран «Москва» был принят заказчиком - администрацией Приморья - 24 августа 2012 года. «Санкт-Петербург» в августе еще проходил ходовые испытания. А вот третий катамаран со звучным именем «Владивосток» к началу саммита на воду так и не был спущен.

Напомним также, по прошлогодним подсчетам ZRPRESS.RU, если использовать катамараны для перевозки отдыхающих на острова Попова и Рейнеке, стоимость проезда может зашкалить за 300 рублей.

В настоящее время перевозчиком отрабатывается расписание движения катамарана с учетом мнения жителей островных территорий Попова и Рейнеке.

Мария Кузовлева. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: ИП  Восточная верфь  перевозки  саммит АТЭС  собственность 



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Комментарии

  • еее14:55, 09.07.2013#

    С какого перепугу катамаран отдан частному перевозчику?

  • Псевдоним23:51, 10.07.2013#

    И как эти катамараны из пластика будут перевозить зимой?

  • Костик00:00, 11.07.2013#

    Что АМговый "Москва", что композитные "Санкт-Петербург" и "Владивосток" ледового класса не имеют, так что зимой - в отстое.

  • Псевдоним20:48, 13.07.2013#

    Вполне достаточно работать с апреля по ноябрь. Например: Владивосток-Находка, Владивосток-Славянка. До Находки билет не должен превышать 500 руб.

  • Lacosta19:05, 13.07.2013#

    на Шамору нужно народ возить

  • Псевдоним17:07, 14.07.2013#

    находящееся на балансе КГУП «Госнедвижимость», передано частному перевозчику ИП Александр КорыткоПРИКОЛЬНО

  • Иван`ов19:49, 14.07.2013#

    Сегодня на о. Попова люди дрались, чтобы влезть в это чудо техника, а катамаран спешно отошел, заперев двери, чтобы его не атаковали оставшиеся на причале туристы. . .

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