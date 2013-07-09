Азиатская компания планирует строить казино в Приморье

Компания Summit Ascent Holdings Ltd, совладельцем которой является магнат Лоуренс ХО из Макао, планирует стать инвестором одного из комплексов Интегрированной развлекательной зоны «Приморье».

Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам переговоров губернатора региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с представителями Summit Ascent Holdings Ltd.

Summit Accent Holdings была основана в 1993 году, специализируется на инвестиционной деятельности. Ее акции торгуются на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Лоуренс Хо на конец 2012 года владел 37,15% акций компании.

Семья Хо владеет активами в сфере туризма, судоходства, недвижимости, индустрии развлечений в Гонконге, Макао и ряде других регионов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.