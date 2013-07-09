Новую дорогу на Находку будет строить компания, строившая мосты Владивостока

Приморские дорожники рассказали журналистам,

куда путь держат

Приморские дорожники устраняют последние недоделки по дорожным объектам саммита АТЭС, и впереди перед ними открываются новые горизонты дорожно-строительных работ. Об этом приморским журналистам в конференц-зале редакции «Комсомольской правды во Владивостоке» рассказали директор департамента дорожного хозяйства Приморского края Алексей ШИРШОВ, заместитель генерального директора ЗАО «ТМК» Сергей СОБИН и главный инженер ОАО «Примавтодор» Андрей БЕРДНИКОВ.

Новая дорога, связавшая Владивостокский аэропорт с о. Русским, строилась быстро, а функционально – как скоростная магистраль. Но городу она теперь требуется в большей степени для прозаичного решения своих потребностей по повышению комфортности и эффективности городской автомобильной сети дорог. Выяснилось, что проект требует доработки: в ряде мест нужны съезды и развязки, чтобы магистраль, помимо основной своей гостевой нагрузки, могла обслуживать и связи между районами города, и выезд из него в пригородную зону и за город. Поэтому, как отметил Алексей Ширшов, по пожеланиям жителей края и Владивостока, губернатор дал поручение, и сейчас эти проекты реализовываются, чтобы всем стало удобнее.

Дороги саммита дополнят развязками и съездами

Затраты на это относительно небольшие по сравнению с теми, которые потребовались на основное строительство саммитовских мостов и дорог, но, чтобы эти транспортные связки появились, еще потребуется время – около полутора лет.

Сейчас по этой достройке продолжают аккумулироваться пожелания и предложения горожан. Особую роль в этом играет комиссия по общественной приемке объектов саммита АТЭС, которую возглавляет Марина ШЕМИЛИНА.

Определены больные точки, которые требуют вмешательства, и по ним идет работа, то есть проектируется и планируется строительство съездов, примыканий, развязок. На участке дороги «Де-Фриз – Новый» должны появиться съезды на пос. Прохладный и Новый, а под мостом предполагается обустроить разворотное автомобильное кольцо. Все это улучшит связь с городом жителей Тавричанки, Де-Фриза и других поселений Надеждинского района. А на участке от Седанки до бухты Патрокл планируется сделать связь новой трассы с ул. Снеговой в районе Дальхимпрома, развязку в районе ул. Фадеева – в месте ее пересечения с трассой вдоль Уссурийского залива должен появиться съезд в районе ул. Космонавтов на бухте Тихой. Таковы основные улучшения, которые ожидают автомобилистов на новой дороге.

Проектирование этих объектов должно завершиться в этом году, а строительство – до конца следующего. Причем вестись оно будет с минимальными неудобствами для проезда машин – в короткое ночное или дневное время, требующееся для пересечения.

Жители Чуркина отмечают, что им очень необходим съезд с новой дороги от Золотого моста до Патрокла в районе бухты Диомид. Поскольку дорога готовится к передаче в ведение города, то вопрос будет решаться уже с учетом мнения городских властей и возможностей городского бюджета. Городом сегодня решается вопрос и о строительстве развязки на ф. «Заря», реконструкции развязки в районе пр-кта 100-летия – ул. Фирсова и пр.

На М-60 актуально также строительство развязки в районе Садгорода. По этому поводу городской власти придется искать общий язык с обслуживающей трассу компанией «Дальуправтодор». Конечно, если актуальность развязки будет доказана. Притом что земляные работы, произведенные напротив поворота на Садгород, говорят о том, что какие-то намерения по ее строительству уже были.

Не будет пока строиться и какая-то особая развязка для транспорта в районе ст. Спутник. Разворот троллейбуса предполагается обустроить под путепроводом возле речки Богатой, где сегодня уже сделан автомобильный проезд. Что же касается содержания новых объектов, то обслуживание только лишь низководного моста и моста через Золотой Рог на сегодня по условиям контракта с обслуживающей компанией обходится краю в этом году в 97 млн рублей.

А ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» продолжает работать над замечаниями по дорожным объектам саммита АТЭС. Это вопросы водосбросов, ливневой канализации, по озеленению и благоустройству. Пока не сданы и примыкания дорог к Золотому мосту. В частности, по причине накладок проектов моста и театра оперы и балета – сделанное дорожниками перерывается и требует восстановления.

Буквально на минувшей неделе вдоль трассы «Аэропорт – о. Русский» был произведен последний снос. Собственник гаража в районе б. Тихой полтора года «стоял в глухой обороне», пока не «сдался». Теперь через полтора месяца остававшаяся вследствие этого недоделка будет устранена.

Что касается четырех объектов «Примавтодора», то, как отметил Андрей Бердников, по ним недоделок на сегодня нет. Все сданы, акты ввода подписаны.

Есть, правда, досадные моменты: на новых дорогах уже возникают повреждения дорожного полотна, с крутых склонов осыпается грунт. Впрочем, это подрядчиками довольно быстро устраняется.

Пешеходов тоже уважат

Тестовый режим, в котором сегодня проверяется пешеходное движение по Золотому мосту, пока продлен на неопределенное время, и уже понятно, что он сменится регулярным движением.

Когда мост проектировался, то пешеходная часть была исключена для удешевления проекта. Денег на нее не хватало. А общественное мнение на 90% сегодня за то, чтобы люди ходили по мосту. Неуклюжие попытки повлиять на него угрозами суицида наших граждан – не убеждают. Как показал первый пример по Русскому мосту, самоубийцы способны изощряться в выдумке – остановил автомобиль и спрыгнул. Да и не обязательно для этого требуется мост. Народная мудрость гласит, что «С» всегда найдет грязь.

Тем не менее какое-то обустройство в виде ограждений, сеток вроде бы напрашивается. Но дорожники отмечают, что такие меры не добавят мосту эстетики, да и вид через пластик на город будет уже совсем не тот. Опять же, неудобства «рабочего прохода» останутся, и с ними придется мириться. Но поступают новые предложения жителей, проектировщиков – как сделать лучше. Предполагается, что будет работать видеонаблюдение, введен определенный режим, и детям без сопровождения взрослых проход может быть запрещен. В целом, окончательное решение находится в состоянии мониторинга.

Кстати, в ходе общения дорожников с журналистами было высказано, что для пешеходов также интересна возможность и путешествий по низководному мосту. Пока ее нет.

Из пешеходных надземных переходов на «дорогах саммита» в ближайшее время планируется построить только один (без учета восстановления такого в районе Седанки) – на трассе М-60 в районе пос. Трудового. Занимается этим ОАО «Примавтодор». Стоимость объекта – 35 млн руб. Железобетон для него практически готов, на место завезена пролетная металлическая конструкция. Ввести в строй этот объект планируется к 1 октября – на месяц раньше, чем определено заданием департаментом дорожного хозяйства. А непосредственное решение о строительстве этого объекта принял губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ по просьбам жителей поселка.

Сейчас рассматриваются и другие предложения по строительству новых виадуков, но, конечно, с учетом норм, возможностей отвода земельных участков и пр. Естественно, через каждые 100 метров переходы не появятся – никаких денег на это не хватит.

Без остановки –

до Находки

Сегодня автомобилистов особенно волнует реконструкция 16-километрового участка от п. Раздольного до Уссурийска. Они отмечают, что при большом размахе этой стройки людей и техники здесь мало. Люди пытаются пользоваться объездными дорогами, заметно разбивая их и машины.

Выяснилось, что департамент дорожного хозяйства администрации края постоянно транслирует замечания и жалобы водителей заказчику строительства – ФКУ ДСД «Дальний Восток» и двум задействованным здесь подрядчикам, требуя улучшения режима проезда, но временные объезды из-за удорожания делать невозможно, и до конца следующего года с бардаком на дороге приходится мириться. Есть надежда, что после завершения этой реконструкции доехать из Владивостока до Уссурийска можно будет без проблем.

После большого дорожного строительства к саммиту АТЭС крупнейшая компания Приморья ЗАО «ТМК», как отметил Сергей Собин, в основном занята объектами за пределами Приморья. Более всего – на объектах дорожной инфраструктуры космодрома в Амурской области. Объемы по Приморью небольшие. В ближайшее время ЗАО «ТМК» предполагает принимать активное участие в строительстве новой дороги на Находку. Этим же объектом на субподряде планирует заниматься и ОАО «Примавтодор», поскольку работы хватит на всех.

Кстати, дорога на Находку попала в число трех из пяти наиболее важных проектов на всем Дальнем Востоке, о которых недавно во Владивостоке заявил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.