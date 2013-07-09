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Глоток чистого воздуха от НК "Альянс"

09 Июля 2013, 10:59 | Владивосток

Сотрудники компании подарили Владивостоку пихтовую рощу

Краснокнижные цельнолистные пихты – коренные обитатели приморских лесов – теперь будут расти в Покровском парке Владивостока. Такой подарок к Дню города сделала НК «Альянс».

«Альянс» известен приморцам не только широкой сетью современных автозаправочных станций. Компания и ее подразделение «Приморнефтепродукт» активно работают над сохранением и улучшением окружающей среды. В числе осуществляемых экологических мероприятий – реконструкция очистных ограждений на территории Владивостокской нефтебазы, субботники по очистке акватории Амурского залива от различных загрязнения. Уже четвертый раз проходит и экологическая акция, приуроченная к дню рождения Владивостока.

В 2010 году сотрудники компании высадили Депутатскую аллею на Второй Речке. Когда высаженные 150 саженцев подросли, рядом с ними установили урны и лавочки. Теперь этот сквер стал еще один зеленым островком в самом центре Владивостока.

В 2011 году работники «Альянса» провели озеленение сквера возле  топиарной фигуры тигра, установленной на Академгородке. Коллектив предприятия с удовольствием поддержал идею создания сквера вокруг новой достопримечательности Владивостока – дружно и очень бережно работники высаживали деревья и кустарники. Для создания сквера использовали исключительно приморскую флору, и сегодня зеленые насаждения в пригороде Владивостока не только радуют глаз жителей и гостей города, но и заметно очищают воздух вблизи федеральной трассы.

В прошлом году близ АЗС «Альянса» на Чуркине был разбит сквер, который сегодня радует глаз жителей микрорайона.

В этом году по совету администрации г. Владивостока и МУП «Горзеленстрой» работники «Альянса» высадили 60 пихт в Покровском парке. Как говорят специалисты «Горзеленстроя», в год эти деревья вырастают на 20-30 см, достигая 30 метров в высоту. Так что через 10-15 лет в самом центре Владивостока благодаря усилиям работников компании будет самая настоящая пихтовая роща.

В этой акции приняли участие представители всех подразделений компании, во главе с генеральным директором «Приморнефтепродукта». Как отметил заместитель генерального директора по коммерции «ПНП» Андрей Перехожук, «наши сотрудники с удовольствием участвуют в подобных мероприятиях - экологическое направление деятельности компании стало доброй традицией, которая объединяет наш коллектив на благо всех жителей Владивостока». И вполне возможно, что усилиями таких социально-ответственных компаний, Владивосток уже в ближайшем будущем станет одним из самых зеленых городов России.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Елена Ардальянова
Теги: акции  лес  НК Альянс  экология 



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