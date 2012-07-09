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Карьерный менеджмент приморцев сменяется самоменеджментом
Еще лет 20 назад термин «карьера» использовался в основном в негативном контексте. Потом отношение к нему кардинально изменилось, и продвижение по карьерной лестнице стало символом жизненного успеха. Теперь взгляд на карьеру снова меняется – сегодня это не только и не столько увеличение стоимости специалиста на рынке труда и постоянное повышение в должности, сколько нахождение точки своей полной самореализации.
Такого мнения придерживается профессор кафедры психологии и кафедры управления персоналом ВГУЭС, бизнес-тренер, сертифицированный специалист по деловой оценке персонала, разработчик авторских программ психологического сопровождения карьеры Евгений МОГИЛЕВКИН.
– Технология построения карьеры все больше заменяется технологией обретения смыслов и достижения счастья. Если вы находите такую точку, где совмещается все – и профессионализм, и способности, и семья, и сохранение душевных и психических сил, то тогда можно говорить о том, что карьера состоялась.
Кардинально изменились за последние 15 лет и представления о карьере. Если раньше считалось, что человек – объект карьеры: его нанимали, переманивали, развивали, то теперь он – субъект карьеры. С продвижением в нашу жизнь западных ценностей, мы выходим из ситуации, когда все зависит от шефа, от Владивостока, от саммита, и начинаем понимать, что все зависит только от нас. В связи с этим карьерный менеджмент все чаще сменяется карьерным самоменеджментом, а поливариативная карьера приходит на смену монокарьере.
Еще совсем недавно работодатели говорили в основном об узких компетенциях, о заточенности под конкретный функционал. Сейчас наибольшую востребованность на рынке имеют люди, у которых развиты разные универсальные компетенции.
Кроме этого, все чаще в жизни зрелого топа возникает момент, когда он оглядывается назад – и тут становятся актуальными карьерные паузы и даже отход назад (дауншифтинг). Сегодня управленцы понимают, что нужно очень аккуратно относиться к собственному ресурсу – он не вечен.
Все большее значение при построении карьеры имеет и собственная система ценностей – у каждого из нас есть свое понимание жизни и свои приоритеты. И когда окружающая действительность, в том числе и работа, пусть даже за очень большие деньги, приходит в противоречие с этими ценностями, начинается сильнейший внутренний конфликт. Важно, чтобы работа, семья, друзья, которые вас окружают, были встроены в эту систему ценностей. Только тогда можно почувствовать себя счастливым.
Очень популярна сегодня такая тема, как карьера и семья. Надо сказать, что люди сегодня возвращаются к базовым ценностям и успешные управленцы хотят быть таковыми во всем, в том числе и в личной жизни. Причем все больше топ-менеджеров относятся к этому не спонтанно и интуитивно, а осознанно. Фишка последнего времени – это развитие эмоционального интеллекта. Если раньше менеджеров измеряли в основном на абстрактный интеллект – IQ, то сегодня все приходят к пониманию того, что для менеджера куда важнее интеллект эмоциональный – умение понимать себя и партнера и создавать вокруг себя неконфликтную среду.
«Дальневосточный капитал».
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